Balti filmi- ja meediakooli tudengid toovad kinodesse viis lühižanrifilmi

10. oktoobril jõuab kinodesse Balti filmi- ja meediakooli 12. lennu tudengite filmikassett "Lõpuks on ikkagi draama", kus on viis lühimängufilmi, mida võiks mahutada ka määratluse žanrifilm alla.

Kui varasemalt on Balti filmi- ja meediafilmi tudengid teinud küllalt maiseid draamasid, siis sel korral on keskendutud just erinevatele žanritele ning nendes leiduvatele kližeedele, mida on noored filmitegijad omanäoliselt tõlgendanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lühifilmi "Karm liin" režissöör Teresa Väli kinnitas, et kui üldiselt öeldakse filmikooli sisse astudes, et tudengifilmides ei tohiks püssi lasta, siis värskete lugudega üritasid nad neid piire veidi nihutada. "Me tahtsime teha lastesõjafilmi ning see lugu räägib ühe maja lastest, kes ei saa omavahel läbi ja otsustavad arveid klaarida," sõnas ta.

Laste silme läbi räägitava sõjafilmi kõrval on kogumikus ka German Golubi "Värvid must-valgel", kus näitlejad Gert Raudsep ja Tiina Tauraite on paigutatud omalaadsesse Eesti teleajalukku. "See on televisioonist 1970. aastatel ning kuigi tegevus toimub Eestis, siis mitte Nõukogude ajal, see on seal tinglik keskkond," selgitas ta ja tõi välja, et üks reporter proovib ajaga kaasas käia, aga kui tuleb värvitelevisioon, siis juhtuvad sellised sündmused, mis löövad ta rivist välja. "Seda võib käsitleda psühholoogilise draama või psühholoogilise satiirina."

Õudusfilmiklassikale annab oma näo Janeli Pelska "Janu", kus räägitakse vampiirilugu läbi võimalikult inimliku vaatepunkti. Võimalus tegeleda žanrifilmidega on Pelska sõnul aidanud oma mugavustsoonist välja tulla ning seetõttu on valminud eriti põnevad filmid. "Meie film räägib naisest, kes ärkab üles ja avastab vaikselt, et ta on vampiiriks muutunud, kuigi ta ei tahtnud seda," ütles ta ja rõhutas, et terve filmi vältel võitleb naine iseendaga. "Vampiirifilmile vaatamata on ta siiski üsna maine, mis on tegelikult selles žanris üldse läbiv muster."

Lisaks kolmele varemmainitud filmile kuuluvad kassetti ka režissöör Johannes Magnus Aule "Reiv" ja Rauno Polmani "Pappnägu".