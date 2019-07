#EUandME kampaania mõte on selgitada noortele võimalusi ja vabadusi, mida neile pakub Euroopa Liit ning selleks korraldati konkurss, millele oodati noorte filmitegijate filmiideid, mis räägiks EL-i väärtustest, vabadustest ja võimalustest. Kokku valiti avalikul üle-Euroopalisel hääletusel välja viis võitjat, kelle lühifilmide keskmes olid ettevõtlus, oskused, jätkusuutlikkus, liikumisvabadus, digitaalsed võimalused ning kodanikuõigused.

Vladislav Muko lühifilmi "Unistuste Soeng" ("The Dream Cut") teemaks on ettevõtlusvabadus ning lugu räägib noormehest, kes külastab oma isa. Viimane on ammu unistanud oma juuksuritöökojast, kuid kardab, et see läheks liiga kalliks – niisiis leiab poeg loomingulisema lähenemise, et aidata isa unistusel teoks saada.

Muko sõnul on käsitööoskustes teatav uhkus – pühendumus ja võime luua midagi kasutades oma enda oskusi. "Oskused võivad olla meie elus kõige olulisem vara, aga samas oskuse omamine ei tähenda, et sa peaksid pelgalt sellest ära elama. Äri alustamine võib olla riskantne ja stressirohke, aga oma filmiga soovisin näidata iseendale töötamise positiivset külge," selgitas ta.

Muko sõnul tahtis ta vändata filmis just juuksuritest, sest juuksurid võtavad alati riski, et kliendile ei meeldi nende juukselõikus. "Samas kui klient rahul pole siis ei saa sa enam midagi muuta. Klient teab seda, juuksur teab seda. Aga ikka ja uuesti usaldame neid oma juukseid lõikama. Ning juuksuriamet ei kao kuhugile seni, kuni inimestel kasvavad juuksed," lisas Muko.

Lisaks Euroopa Komisjoni poolt pakutud stipendiumile filmi väntamiseks, tulid noortele režissööridele toeks ka juba tuntust kogunud filmirežissöörid Matthias Hoene, Tomasz Konecki, Saida Bergroth, Yorgos Zois ja Dalibor Matanic, kelle #EUandME kampaania raames vändatud lühifilmid valmisid möödunud aastal.

Kõiki lühifilme, nii tuntud režissööridelt kui ka konkursi võitnud noortelt filmitegijatelt, saab vaadata eestikeelsete subtiitritega #EUandME kampaania kodulehel. Valikut lühifilmidest näidatakse ka tänavuse Tartus toimuva Tartuff filmifestivali raames, kus 16. augusti õhtul osaleb "The Dream Cut" linastusel ka Vlad Muko, kes räägib seal konkursil osalemisest, oma filmiideest ning selle valmimisest. Veel saab lühifilme vaadata 3. augustil Hiiumaa kohvikutepäevade raames Kärdlas, kus Euroopa Komisjoni Eesti esindus on kohal oma välikohvikuga.

Teised konkursi võitnud lühifilmid:

"Peidetud Väärtused" ("Hidden Values")

Režissöör: Levente Galambos, Ungari (kategooria: jätkusuutlikkus)

Stressirohket tööd tegev üksikisa tunneb, et ta on tütrest võõrduma hakanud. Kui tütar oma lemmikmänguasja katki teeb, mõistab isa, et ka inimsuhteid on võimalik parandada - nagu mänguasjugi.

"Sümfoonia uuest maailmast" ("New World Symphony")

Režissöör: Eugen Dediu, Rumeenia (kategooria: digitaalsed võimalused)

Euroopa eri paigust pärit muusikud valmistuvad esinemiseks ja produtsent jälgib neid mitme ekraani vahendusel. Hoolimata sellest, et muusikud on pärit eri riikidest, esinevad nad veebis striimitaval kontserdil täielikus kooskõlas.

"Minu heli" ("Sound of Mine")

Režissöör: Jaime, Hispaania (kategooria: õigused)

Autistlik poiss kaitseb end kõrvaklappidega ümbritseva hirmuäratava müra eest. Vee all olles avastab ta, et seal kuulab ta ainult omaenda südamelööke ning mõistab, et ka temas on varjatud andeid.

"Vandenõu" ("Conspiracy")

Režissöör:Magdalena Załęcka, Poola (kategooria: liikumisvabadus-)

Noor mees teatab oma perele, et kavatseb reisile minna. Kuna pere kardab tema pärast, hakatakse ühiselt leiutama ettekäändeid ja hirmujutte, mis veenaksid teda reisist loobuma.