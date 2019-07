Eesti kaastoodetud ulmefilm "Jeesus näitab teed kiirteele" võitis Šveitsis kunstnikutöö auhinna

Šveitsis Neuchateli rahvusvahelisel fantaasiafilmide festivalil maailmaesilinastunud Eesti-Etioopia-Hispaania-Suurbritannia-Rumeenia-Läti koostööfilm "Jeesus näitab teed kiirteele" sai auhinna "Imagining the Future", mis on pühendatud kunstnikutööle ning sellega kaasneb 5000 euro suurune preemia.

Filmi kunstnikutöö autorid on režissöör Miguel Llansó, Eesti filmikunstnik Anna-Liisa Liiver ning Aitor ja Fran Almuedo Hispaaniast.

Miguel Llansó teine täispikk mängufilm "Jeesus näitab teed kiirteele" räägib loo 2035. aastast, mil Tallinn on muutunud megalinnaks, mida juhib programm nimega Psychobook. Kui müstiline viirus nimega Nõukogude Liit Psychobooki ründab, peavad CIA agendid Palmer Eldritch (Augustín Mateo) ja D.T. Gagano (Daniel Tadesse) süsteemi sisenema ja viiruse hävitama.

Režissöör Miguel Llansó (1979) sündis ja kasvas Madridis, kuid sattus hiljem Etioopiasse, kus ta aastaid elas ja töötas. Seal alustas ta filmitegemisega ning on nüüdseks "Jeesuse" peategelase Daniel Tadessega koostöös teinud juba kolm filmi. Praegu elab Llansó Tallinnas ning töötab Balti filmi- ja meediakoolis režii- ja stsenaristika õppejõuna.

Neuchateli rahvusvaheline fantaasiafilmide festival (NIFFF) on üks Euroopa suurimaid žanrifilmide festivale. Parima filmi auhinnale võistles 16 mängufilmi ning "Jeesus näitab teed kiirteele" linastused olid välja müüdud. Filmi Põhja-Ameerika esilinastus toimub Fantasia filmifestivalil Montrealis Kanadas, ning ka sealsed seansid on tänaseks välja müüdud. Filmi on ees ootamas mitmed festivalilinastused üle maailma.

"Jeesus näitab teed kiirteele" on 50% ulatuses üles võetud Eestis. Filmi eestipoolne tootja on Alasti Kino, filmis osalevad Eesti näitlejad Lauri Lagle, Gerda-Annette Allikas, Taavi Eelmaa, Rene Köster, paljud amatöörnäitlejad ning eestipoolne operaator on Erik Põllumaa, kunstnik Anna-Liisa Liiver, tootmisjuht Tiina Savi, produtsendid Kristjan Pütsep ja Liis Nimik. Eesti võtted toimusid muuhulgas Kultuurikatlas, Viru hotellis, jäämurdja Tarmol, Dünamo poksiklubis ning Sillamäe tehases. Filmi visuaalefektid on osaliselt tehtud Eestis koostöös Paddy Easoniga, kes on muuhulgas vastutanud "Harry Potteri" ja "Mission: Impossible II" efektide eest.