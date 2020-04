Eesti lühifilmide kassett "Värske veri" esilinastub Netikinos

Kassett Värske veri on kogunud kokku aasta edukamad eesti lühimängufilmid. Esimene kassett ilmus kaks aastat tagasi.

"Kell 17.00 muutub see Netikino.ee aadressil nähtavaks ja 48 tunni jooksul on seal näha ka Tanel Toomi vestlus režissööridega ja sinna jääb see kättesaadavaks ja sellele pääseb ligi endale sobival ajal, endale sobivast kohast saab osta endale pileti," rääkis produtsent Marianne Ostrat.

Kogumiku kõige rohkem auhindu kogunud film on Oskar Lehemaa lühiõudukas Karv, mis on välja valitud juba enam kui 30 festivalile. Programmis on ka Annecy animafilmi festivalil esilinastunud ja PÖFF shortsi võitnud Chintis Lundreni animatsioon "Toomas teispool metsikute huntide orgu". Kasseti vahendusel toimub Andres Keili lühifilmi "Karl ja Carla" maailma esilinastus.

"See on täiesti uus film režissöör Andres Keililt ja see on kuidagi kohane ka. See film on düstoopia, vaatab tulevikuühiskonda, kus inimestevahelised suhted on reguleeritud, võib-olla isegi ülereguleeritud. Peaosades mängivad Sten Karpov ja Elina Purde," kirjeldas Ostrat.

"Ära ei jää ka traditsiooniline esilinastuse pidu, kuid seegi toimub Zoomi vahendusel, et tuua see filmipere kokku ajal, mis on üsna raske. Me oleme tegelikult hapras seisus," lisas ta.