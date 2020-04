Tristan Priimägi filmisoovitused: uus Eesti lühifilmikassett, "Monos" ja "Pornokuninga piinad"

Lühifilmikassett "Värske veri: parimate kavatsustega"

Režissöörid: Oskar Lehemaa, Chintis Lundgren, Kerli Kirch Schneider, Tanno Mee, Andres Keil

Tristan Priimägi rõhutas, et tegemist on esimese suurema Eesti filmiprojektiga, mis esilinastub internetis. "Tahaksin tänada neid produtsente ja korraldajaid, kes sellise eksperimendi on ette võtnud," mainis ta ja tõi välja, et filmikassett koosneb viiest uuest Eesti lühifilmist. "Ükski neist pole nõrk, mistõttu on neil igasugune õigus ja voli linastuste eest raha küsida."

"Ma julgustaksin inimesi neid filme üle vaatama, sest ka filmitööstus peab mõtlema välja variante, kuidas homse päevani vastu pidada ja see on üks viis natukene tagasi teenida," ütles ta ja lisas, et talle isiklikult meeldib neist viiest Chintis Lundgreni "Toomas teispool metsikute huntide orgu" kõige rohkem. "Film kasutab trash-erootika retoorikat, aga samas suudab seksuaalse avatuse teemal teha vägagi kaasaegse kommentaari, mis on iseenesest tore."

Lühifilmikassett "Värske veri: parima kavatsustega" esilinastub 23. aprillil kell 17.00 Netikinos.

"Ahvid" ("Monos")

Režissöör: Alejandro Landes

"Filmi tegevus toimub kusagil Lõuna-Ameerika vihmametsades ja mulle tundub, et kui seal kaamera käima panna, siis on pool võitu käes," tõdes filmikriitik ja kinnitas, et tegu on tõeliselt ägeda filmiga. "See pole mingi kerge vaatamine, aga samas on ta kaasahaarav lugu kaheksast lapsest, kellest on moodustatud paramilitaarne üksus, antud neile automaadid kätte ja pandud täielikus isolatsioonis valvama üht naissoost Ameerika pantvangi."

Tema sõnul on "Ahvid" pisut "Kärbeste jumala" tüüpi lugu. "Kui need noored ei tea, kuidas miniühiskonnas reegleid luua või hierarhiat tekitada, siis see olukord väljub mingil hetkel kontrolli alt ning seal on seda üsnagi elavalt ja kõnekalt näidatud, mis seal siis saama hakkab," mainis ta ja lisas, et see on täpselt selline film, mida peaks just Eesti Rahvusringhääling näitama. "Suhteliselt värske 2019. aasta film, väga auhinnatud ja pärit obskuursest kohast."

Alejandro Landesi "Ahvid" ("Monos") on ETV2 eetris 22. aprillil kell 21.30.

"Pornokuninga piinad" ("The People vs. Larry Flint")

Režissöör: Miloš Forman

Tristan Priimägi rõhutas, et kuigi "Pornokuninga piinades" otsest alastust väga palju pole, siis Tšehhi režissööride puhul kipub olema nii, et juba kerged signaalid mõjuvad väga erootilistena. "See film pole võib-olla väga-väga hea, aga ta on olulisel teemal, mulle tundub, et sõnavabaduse ja seksuaalsuse teema on niivõrd päevakorral."

"Pornokuninga piinad" räägib filmikriitiku sõnul "Hustleri" omaniku Larry Flindi kohtukäimisest Ameerika riigi vastu. "Minu arusaamist mööda on ta ikkagi suhteliselt täpne sündmuste käsitlustelt, ma ei näe otseselt midagi, mis seal võiks olla väga painutatud."

Miloš Formani "Pornokuninga piinad" on ETV2 eetris 24. aprillil kell 21.35.