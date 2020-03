Tristan Priimägi filmisoovitused: "Arminägu", "Atwood" ja "Kolme katku vahel"

"Arminägu"

Režissöör: Brian De Palma

"See on ägedalt rumal ja labane film – kuulub gängsterifilmide kaanonisse. Film sellest, kuidas üks mees läheb põgenikuna Kuubast Miamisse elama ja oma sõnul tahab saada maailma ja kõike, mis selle sees on. Nagu ikka selliste tüüpide puhul, on üks asi tippu pürgimine ja teine asi on selle kõige administreerimine," tutvustas filmi Priimägi.

Filmikriitik tõdes, et film on esteetilises mõttes odav. "Filmil on ka sellekohane soundtrack. Ka dialoogid ei ole ilustatud – nad ei räägi stiilset juttu nagu gängsteritele omane. Nad ropendavad ja räägivad rumalalt – selles on oma võlu."

"Tänu sellele, et dialoogid on ehedad, on kogu film kokkuvõttes ausam," ütles ta.

Filmi näeb ETV2-s 20.03 ja 23.03 kell 21:35

"Atwood: sõna pärast sõna pärast sõna on võim"

Režissöör: Nancy Lang, Peter Raymont

ETV järelvaatamises on saadaval Margaret Atwoodist dokumentaalfilm. "Mul on tunne, et kirjanikest räägitakse liiga vähe. Kui võtta sportlased või näitlejad, siis nende atribuudiks on nende füüsis – keha. Sport on väga telegeeniline, liikuv valdkond. Samas on sportlastel vähem öelda," selgitas Priimägi ja lisas, et talle meeldivad filmid kirjanikest, sest nii on neil võimalik näidata oma mõttemaailma.

Margaret Atwoodi tähtsus kirjanikuna on ainult kasvanud. "Tema legendaarne raamat "Teenijanna lugu" on tehtud sarjaks ning tundub, et selle sisu on praegusel ajal ohtlikult teostumas. Räägitakse, et tänu eriolukorrale süveneb riikide autoritaalne kontroll üle kodanike ja kui sellest jamast lõpuks välja tullakse, siis on justkui õigus riikidel kehtestada uusi mängureegleid, mida varem poleks saanud läbi suruda," kõneles filmikriitik. "On oht, et kodanikuõigused satuvad löögi alla ja seetõttu on Atwoodi lugu kasulik tunda."

Atwoodi teostes on palju fantaasiat ja ulmet. "Ta on oma mõtteis ulmeliselt vaba. Filmis vastab ta küsimustele vabalt ja ootamatult. Ta meenutas mulle vahepeal sürrealiste, kelle eesmärk on mitte stampi langeda," kommenteeris Priimägi ja lisas, et Atwoodi juttu on alati huvitav kuulata.

Vaata filmi siit.

"Kolme katku vahel"

Režissöör: Jaan Tooming

"Minu meelest on "Kolme katku vahel" jäänud pisut varju. Film on Balthasar Russowist, kroonikakirjutajast, keda mängib Georg Ots – julgeks väita, et Ots teeb oma elu kõige ägedama rolli. Mujal oli ta tihti tüütu toriseja. Siin on ta mees, kes tahab leida tõde. Selleks näitab ta üles ebatervet huvi mõningate asjade vastu," tutvustas filmi Priimägi.

Film jutustab, kuidas erinevad osalised üritavad Russowi kroonikasse minevat tõde painutada. Eraldi kiitis Tristan Priimägi filmi stsenaariumi.

Vaata filmi ETV2 järelvaatamisest siit.