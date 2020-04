Tristan Priimägi filmisoovitused: "Das Boot", "Aukartust äratav" ja "Rituaalid vees"

"Das Boot"

Režissöör: Wolfgang Petersen

Tristan Priimägi sõnas, et lihtsalt öeldes näitab "Das Boot" kahe ja poole tunni jooksul seda, kuidas kamp mehi on allveelaevas lõksus. "See ei tundu eriti glamuurne, aga on niivõrd pingestatult kirjutatud ja üles filmitud," ütles ta, mainides, et režissöör Wolfgang Petersen läks sealt edasi Hollywoodi tegema suuri kassahitte.

"See on selline allveelaevafilm, mille vundamendile on laotud kõik järgmised allveelaevafilmid," rõhutas ta ja mainis, et kokkuvõttes on "Das Boot" sõjafilmi kohta ka väga patsifistliku sõnumiga. "See oli üks väheseid Saksa filme, mis murdis saksakeelsena maailmas läbi, selles mõttes kindlasti murranguline teos."

"Das Boot" on ETV2 eetris 1. mail kell 21.35.

"Aukartust äratav" ("Le redoutable")

Režissöör: Michel Hazanavicius

"Mõne aasta tagune film Prantsuse uue laine režissöörist Jean-Luc Godard'ist," selgitas ta ja mainis, et pealkiri on irooniline. "Godard on filmiajaloo üks kõige aukartust äratavamaid režissööre oma tugeva akadeemilisuse, iroonia ja avangardse katsetamisega, aga selle filmi ülesanne on seda aukartust täielikult maha tõmmata, seega näidatakse režissööri suhteliselt koomilises võtmes."

Filmikriitik tõi välja, et Godard'i näidatakse filmis suhtlemas oma värske abikaasaga, kellega ta filmivõtetel kohtus. "Probleem on selles, et naine abiellub suure lavastajaga, aga lavastaja on oma elus väga murrangulises perioodis ja tahab filmitegemise asemel hoopis poliitikaga tegeleda."

"Godard'i fännid ja tõsimeelsed kriitikud on seda filmi natukene põlanud ning Godard ise nimetas seda rumalaks, aga mina suhtun märksa heatahtlikumalt," tõdes ta.

"Aukartust äratav" on ETV2 eetris 2. mail kell 22.55.

"Rituaalid vees" ("Dive: Rituals in Water")

Režissöörid: Anna Run Tryggvadottir, Elin Hansdottir ja Hanna Bjork Valsdottir

"Kui tavaliselt räägime siin sotsiaalkriitikast või millest iganes, siis "Rituaalid vees" on dokumentaalfilm beebidest," ütles ta ja lisas, et filmi fookuses on mees, kes on tegelenud 30 aastat beebide võimlemisega. "Ta on ise muutunud üheks beebiks, ta räägib nendega juttu, käib mingi arusaamatu kommunikatsioon, mis paistab täiesti toimivat."

Priimägi sõnul mõjuvad väikesed ja suured inimkehad basseinis kui soft-sürrealism. "See on täiesti helge asi, mille puhul on ainus võimalus muutuda ise pisut beebiks," ütles ta.

"Rituaalid vees" on järelvaadatav siit.