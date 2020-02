Tristan Priimägi filmisoovitused: Jakuutia kinost veealuse kollifilmini

"Erilised" ("Hors normes")

Režissöörid: Olivier Nakache ja Éric Toledano

"Film räägib ühest hoolekandeasutusest, mis on justkui meditsiiniline ehk nad võtavad ja hooldavad äärmiselt raskeid autiste, kelle igapäevane kontakt maailmaga on üsnagi katkendlik," selgitas Tristan Priimägi ja tõi välja, et "Erilised" põhineb tõestisündinud lool. "Sündmused käivitab üks komisjon, kes läheb sinna uurima ja tegema raportit just selle mõttega, et see koht kinni panna."

Filmikriitik selgitas, et "Erilised" tutvustab ühelt poolt vaatajale patsiente ja teiselt pool ka neid hooldajaid. "Kirsiks tordil on see kõik ka reaalselt juhtunud sündmuste põhjal teinud," mainis ta ja lisas, et film selgitab pisut autistide eluviise. "Minu arust väga hariv ja südamlik film, mis ei ole aga ka üllatuslik, sest Eric Toledano ja Olivier Nakache on teinudki selliseid filme, kaasa arvatud "1+1", mis oli Eesti kinodes täielik fenomen, mis jooksis vist isegi kuus kuud."

"Vee all" ("Underwater")

Režissöör: William Eubank

"See on siis nii-öelda creature feature ehk kollifilm, kus tegevus käib 10 kilomeetri sügavusel ookeani põhjas, kus on käimas puurimisoperatsioon," selgitas Priimägi ja mainis, et loomulikult puuritakse sisse valesse kohta. "Jaamas toimub plahvatus ning nad peavad mõtlema välja süsteemi, kuidas vee alt välja saada, aga segajad on peal," lisas ta.

"Soovitaksin seda filmi kõigile, kellel on mingid foobiad, klaustrofoobia, veealuse maailma kartus või kollikartus, kõigile soovitan, küllalt vastik on," sõnas filmikriitik ja mainis, et filmis pööratakse ka tegelaste sisemusse ning samas on seal ka pehmelt ökoloogiline sõnum sees. "Minu arust väga hea film."

"Siin päike ei looju" ("Nado mnoyu solntse ne saditsya")

Režissöör: Ljuvov Borissova

"Film räägib kahe tegelase pealesunnitud sõprusest ühel üksikul saarel, kus nad on missioonil valvamas ühte jaama," tõdes Priimägi ja rõhutas, et tegu on tundelise ja koomilise teosega. "Kes on Jakuutia filme näinud, siis seal on väga omapärane huumoritunnetus ja maailmataju, mulle väga need filmid meeldivad."

Samuti tõdes filmikriitik, et Jakuutia filmikunst on just sellega festivaliringkondades silma jäänud, et neid on võimatu millegi muuga segi ajada. "Nad on suutnud mingi täiesti oma asja teha," nentis ta, lisades, et Jakuutia filmid on absurdi piirimail. "Nende maailmas on vaimud ja muu metafüüsika palju lähemal kui meile."