Tristan Priimägi filmisoovitused: Roman Polanski uuest filmist nähtamatu meheni

"Ohvitser ja spioon" ("An Officer and a Spy")

Režissöör: Roman Polanski

Tristan Priimägi sõnas, et "Ohvitseri ja spiooni" puhul on näha, kuidas filmi on teinud vanameister. "Rahulikus tempos ajalooline draama Alfred Dreyfusist, kes oli üks juudisoost Prantsuse sõjaväelane, keda süüdistati spionaažis ja mõisteti ka suvaliste asitõendite pealt süüdi," mainis ta ja lisas, et sellelt pinnalt hakkab film pihta.

"Mis puudutab Polanskit, siis oli selline juhtum veidi aega tagasi, kui ta võitis Prantsuse riiklikel filmiauhindadel parima režissööri preemia, mille peale näitlejanna Adele Haenel tõusis püsti, hõikas "Bravo la pedophilie" ja kõndis välja," selgitas filmikriitik ja kinnitas, et feministide ringkonnas tekitas see samuti suur pahameelt, kas saab uurimise all olevat meest auhinnata või mitte. "Osade arvates ei ole Polanskit piisavalt karistatud, teiste arvates on eksiil piisav karistus, kuna ta on kodumaalt pidanud aastaid eemal olema."

"Selles filmis pigem naistegelasi ei ole, see on rohkem meeste vastuluure lugu, kes siis mundrid seljas ja karmi näoga taluvad raskuseid," sõnas ta, lisades, et kõigil meestel on "Ohvitseris ja spioonis" vuntsid.

"Ma olin, ma olen, ma saan olema" ("Es gilt das gesprochene Wort")

Režissöör: Ilker Catak

Filmikriitiku sõnul on esimene reaktsioon filmile "Ma olin, ma olen, ma saan olema" see, et miks peaks midagi sellist üldse vaatama. "Tundmatute näitlejatega Saksa melodraama, mis räägib Kurdi päritolu Türgi noormehest, kes proovib Türgist ära saada, sest tema elu on perspektiivitu, aga üks Saksa naissoost piloot on valmis teda aitama ja temaga abielluma," mainis ta.

"Mulle on meeldiv vaadata, kui on karakteritega vaeva nähtud ning nad on kirjutatud inimesteks," kinnitas ta ja lisas, et seeläbi saab ta nende motivatsioonist, elust ja mõtetest aru. "Võib-olla on see pisut pehmem film, aga naistepäev on tulemas, miks ei võiks üks lugu ka armastusest olla."

"Nähtamatu mees" ("The Invisible Man")

Režissöör: Leigh Whannell

Priimägi selgitas, et "Nähtamatu mees" on tegelikult H. G. Wellsi tegelaskuju, kellest on saanud alguse hulk õudus- ja ulmefilme. "Nüüd siin on vahe selles, et kui Wellsil see härra Griffin avastas kurjuse enda jaoks pärast seda, kui ta oli suutnud end nähtamatuks teha, siis siin on nähtamatu mees juba algusest peale psühhopaat, kes tahab hävitada oma eksnaise elu," mainis ta.

Algromaaniga filmikriitiku sõnul väga palju pistmist ei ole. "Laias laastus see, mis seal filmis toimib, on ikkagi sama ehk see, kuidas võidelda kellegagi, keda sa ei näe," mainis ta ja nentis, et filmis on hästi kujutatud seda, kuidas naine tunneb end vägivaldses suhtes. "Elisabeth Moss mängib seda poolt väga hästi."

"Põhiline mõju on selles, et me peame kõrvaliste märkide järgi aru saama, kas nähtamatu mees on seal või mitte," tõdes ta, kinnitades, et kohati on usutavusega probleeme. "Nähtamatu mehega ei kaasne see, et ta on kuuldamatu mees, aga filmis ta muutub ka kuuldamatuks."