Tristan Priimägi filmisoovitused: "Matthias & Maxime", "Kuldne kinnas" ja "American beauty"

"Matthias & Maxime"

Režisöör Xavier Dolan

Tegemist on geidraamaga, mille režisöör on Xavier Dolan. "Dolan on Quebeci filmitegija, kelle karjäärist on juttu olnud sama palju kui tema filmidest," selgitas filmikriitik tausta ja lisas, et režisöör oli verinoor, kui ta esimese filmiga Cannes auhinna sai. "Ta on kõigi filmidega kas Veneetsias või Cannes auhinna võitnud."

Kriitik tõdes, et filmi puhul on ette heidetud sarnasust režisööri teiste töödega. "Minu meelest on see pluss, et tal on oma käekiri ja ta ise mängib üht peategelast Maxime'i. Ta satub olukorda, kus tudengifilmis tuleb suudelda oma sõpra – see stseen keerab elu pea peale," avas Priimägi filmi sisu.

"Dolan on alati vaimukas ja hästi haavatav – see mulle meeldib tema puhul. Ta ei karda kaitsebarjääri maha lasta, ta on totaalselt avatud," lisas ta ja selgitas, et Dolan on siiras, kuid samal ajal teab, et teeb siiski filmi, mis peab müüma. "Ta on leidnud oma käekirja ning teostab seda väga hästi."



"Kuldne kinnas"

Režisöör Fatih Akin

Priimägi tõdes, et seda filmi on tal raske soovitada. "Kui film "Kuldne kinnas" jookseb Artise kinos, siis võiks arvata, et tegemist on moeteemalise filmiga. Kui kellelgi on tuju minna vaatama midagi mahedat, siis see ei ole see film," rääkis ta. "See on räige lugu sarimõrvarist, kes tegutses 1970. aastate alguses – tõsielusündmustel põhinev film."

"Peategelane vedas Kuldse Kinda baarist koju alkoholi joonud ebakauneid naisi, kelle ta tappis," avas kriitik filmi sisu. "Mina vaatasin seda huumoriga. See on nii groteskne, räpane, vastik ja õudne. Võibolla on huumoriga vaatamine kaitsebarjääriks."

"Tegevus, mis seal toimub, on otse teise maailmasõja tagajärg. Saame mõista, et sõjatraumad pole selleks ajaks veel lõpuni läbi elatud," lausus ta.



"American beauty"

Režisöör Sam Mendes

Vana filmi saab vaadata uue pilgu läbi. "See film tehti 1999. aastal. Probleem on ilmne — peategelaseks on mees, kes ihaleb alaealist tüdrukut," selgitas Priimägi ja lisas, et filmi on äärmiselt huvitav vaadata just seetõttu, et näeme, kui palju maailm on kahekümne aastaga muutunud.

"Olen alati seda meelt olnud, et kunst tuleb eraldada inimestest, aga selle filmi puhul seda teha ei saa," ütles ta. "Peaosalist Kevin Spaceyd ei saa vaadata kui lihtsalt karakterit, kes etendab keskealise mehe armumist alaealisesse. Etendas ta seda Oscari vääriliselt."