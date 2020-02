"Sipsik"

Režissöör: Meelis Arulepp, Karsten Kiilerich

"Minu arust haugutakse täiesti vale puu all, sest kui tõesti leidub mõni täiskasvanu, kes ei ole näinud Disney täispikki multifilme või lülitanud sisse Cartoon Networki, siis tegelikult tuleks järelkoolitus teha hoopis neile täiskasvanutele, kes võivad olla "Sipsiku" peale šokeeritud," sõnas Priimägi ja mainis, et vastujõuna proovitakse tasalülitada sellega, et lastele film meeldib. "See on väga osav nipp, aga kriitikuna on see minu arust emotsionaalne kategooria, mis ei räägi filmist ning seda ei tohiks arvesse võtta."

"Kui läheneda filmile kui filmile, siis ta on minu arust lihtsalt dramaturgiliselt ning lavastuslikult lati alt jooksmine, ta on liiga lihtne ja liiga tasapaks," tõdes filmikriitik ja nentis, et "Sipsik" ei paku piisavalt. "Tänapäeval see pika animatsiooni dramaturgia ja tase on ikkagi nii kõrge, et sa ei saa lihtsamalt enam läbi ning filmitegijad peaksid endale kõrgemaid nõudmisi esitama."

"Siil Sonic" ("Sonic the Hedgehog")

Režissöör: Jeff Fowler

"Kui me annaksime siin nädala rolli preemia, siis Jim Carrey kehastatud doktor Robotnik võtaks selle nädala rolli absoluutselt, sest see mees on nagu rihma otsast lahti lastud, ta on nii fantastiliselt äge kurjam," selgitas ta ja tõdes, et filmi peategelaseks on helendav sinine siil mingist teisest dimensioonist, kes töötab nagu dünamo. "Ta jookseb ringi, kogub energiat ja selle energiaga saab teha nii mõndagi."

Tristan Priimägi selgitas, et kuigi videomängude põhjal on varemgi proovitud filme teha, siis enamasti on see täielik kamarajura. "Aga see on vägagi liikuv ja sümpaatne lugu," ütles ta ja sõnas, et ta ei oska öelda, kas lapsed on kursis sellise tegelasega nagu siil Sonic. "Muidugi, popkultuurist olen ma sellist kuju näinud, aga ma ei ole seda mänginud ning isiklik kokkupuude selle siiluga puudub."

"Kelly gängi tõeline lugu" ("True History of Kelly Gang")

Režissöör: Justin Kurzel

"See pole kindlasti meelelahutus, sest kes režissöör Justin Kurzeli töödega on kursis, siis võiks selle kokku võtta nii, et tema filmikunst on alati väga painajalik kogemus, ning nii ka siin," sõnas Priimägi ja lisas, et film "Kelly gängi tõeline lugu" maalib väga ilustamata pildi 19. sajandi lõpu Ned Kelly ülestõusust Austraalias. "Ta hakkas vastu Briti võimudele ning asus murdma oma vaesust ja väljapääsmatut sotsiaalset olukorda mässuga."

"Film on väga räige ning kunstiliselt huvitav, kuna ta loob väga ebameeldiva ja vastiku õhustiku, mis jääb ka pärast tükiks ajaks pidama," sõnas ta, mainides, et nägi ise filmi mitu nädalat tagasi ning tal on praeguseni raske sellest taastuda. "Kui ma selle peale mõtlen, siis mul mingi tunne sellega seoses tekib, iga film seda väita ei saa."

"Parimad aastad me elus" ("Les plus belles annees d'une vie")

Režissöör: Claude Lelouch

"See on nüüd 1966. aasta filmi "Mees ja naine" juba kolmas osa, vahepeal oli ka mingi teine osa, millest keegi ei räägi, seda tavaliselt väga ei mainita," nentis filmikriitik ja tõi välja, et film "Parimad aastad me elus" näitab samu tegelasi 50 aastat hiljem. "Sellel on oma võlu, nagu Richard Linklater või meil ka Kruusement on teinud samade näitlejatega läbi ajastu samu karaktereid."

Tristan Priimägi arvates on filmis palju huvitavat mängulisust mälu teemadel. "Film ise on natukene nagu vanainimese mõistus, uitab siin ja seal ning takerdub igasugu mälupiltidesse," tõdes ta, lisades, et film on suuresti nostalgiamarkerite ärakasutamine. "Samas on seal midagi, mis mõjub, sest filmis on alati võluv, kui aeg on kontsentreeritud kujul ja sa näed, kuidas nendel tegelastel on läinud."