Tristan Priimägi filmisoovitused: "Jänespüks Jojo", "Aurora" ja "Maffiareetur"

"Jänespüks Jojo" ("Jojo Rabbit")

Režissöör: Taika Waititi

"Mul on väga hea meel, et kohe jaanuari alguses tuli selline film, mida võiks hakata ka TOP10 hulka arvestama aasta lõpus," sõnas Priimägi ja kinnitas, et pärast Marveli koomiksifilmi "Thor: Ragnarök" oli režissöör Taika Waititil ilmselt suhteliselt suur loominguline vabadus teha, mida ta tahab. "Väga tore, et ta tahtis teha midagi sellist, mis on süsimust komöödia natsiteemadel, kus üks noor Hitlerjugendi tüüp üritab ennast leida ja tema kujuteldav sõber on Hitler."

Filmikriitik selgitas, et kui esialgu tundub, et peategelasest võibki saada üks tore fašist, siis õige pea avastab poiss kodust kapist ühe juuditüdruku. "Siis tuleb tal vaikselt hakata oma asju ümber hindama," mainis ta ja rõhutas, et lugu toimib väga hästi. "Siin on päris julgelt lähenetud teemadele ja ma olen üllatunud, et see ei ole tekitanud veel suuremat jama."

"Julgelt soovitan, kindlasti," rõhutas ta.

"Aurora"

Režissöör: Miia Tervo

"Soomlastel on olnud viimasel ajal tugevaid probleeme, kõik filmid on olnud igavad referaadid, aga "Aurora" on emotsionaalses plaanis ikkagi huvitavam," sõnas ta ja selgitas, et filmi nimitegelane on väikelinna kinni jäänud küünetehnik, kes pidutseb igapäevaselt ja ei oska oma eluga midagi ette võtta. "Ta teed ristuvad ühe Iraani immigrandiga ja sealt hakkab mingisugune dramaturgiline areng peale."

Priimägi sõnul on filmis olemas ka immigratsiooniteema, kuid sellega ei ole üle piiri mindud. "Selle teemaga on väga lihtne üle panna, et ta hakkab mõjuma kuidagi pealetükkivalt, aga "Auroras" on see väga loomulikult lahendatud," tõdes ta ja nentis, et kuigi filmis on väga tugev komöödiaelement, siis sellest areneb välja ka midagi sügavamat. "Ta muutub toonis kaalukamaks ühel hetkel, soomlastele punkt kirja, pole midagi öelda."

Auhindade vaatepunktist on "Aurora" filmikriitiku sõnul pigem publikupreemia tüüpi film. "Näitlejanna võiks saada küll midagi Soome riiklikel filmiauhindadel, aga jällegi oleneb, kes nende vastu tuleb."

"Maffiareetur" ("Il Traditore")

Režissöör: Marco Bellocchio

"Peategelast kehastava Pierfrancesco Favino nägu on juba selline raske, paheline ja barokne, tänu millele mängib ta väga kihvtilt üht tõsielutegelast nimega Tommaso Buscetta, kes hakkas 1980. aastatel nii suures mastaabis reeturiks nagu ei keegi varem," selgitas Tristan Priimägi ja tõi välja, et kuigi "Maffiareetur" ei ole eriline action-film, aga kõik püsib peaosalise rolli peal. "Ta on väga brutaalne ja salakaval, aga teisalt näidatakse tema hirme, nõrkusi ja isegi õrnust."

Filmikriitiku sõnul on auhinnagaladel olnud "Maffiareetur" needuseks seni see, et Pedro Almodovar tegi möödunud aastal filmi "Valu ja hiilgus". "Seetõttu on film ka enamikest auhindadest ilma jäänud, kuid puhtalt Pierfrancesco Favino rolli pärast tasuks vaatama minna," ütles ta ja mainis, et mingi osa filmist toimub ka kohtus. "Oleneb, kui huvitavaks keegi kohtudraamat peab, aga minu arust on need teemad väga põnevad."