Tristan Priimägi filmisoovitused: "Majakast" "Päeva magusa lõpuni"

"Majakas", rež Robert Eggers

Priimägi sõnul on tegemist psühholoogilise trilleriga. "Kokkuvõttes ikka enda sisse vaatamise film. Kui inimene pannakse isoleeritud keskkonda kinni ja tal tulevad peale mingisugused visioonid, siis ta peabki kaema enda sisse. Vaatama, mis mees ta on."

Ta rääkis, et see on väga kammerlik, ainult kahe tegelasega kinnises keskkonnas ja üksikul saarel tehtud põnevik, kus on natuke ehk ka õuduse elementi. "Ta on tehtud ka huvitavas kaadriformaadis, 1.19:1, mis viitab filmikunsti algusaegadele, mil see formaat oli tavalisem."

Priimägi märkis, et "Majakas" on kindlasti aasta üks olulisemaid filmisündmusi. "Hea meel, et see on Eesti kinno jõudnud, kuigi alguses oli tunne, et vist ei jõua. Aga nüüd saavutati kokkulepe. Kui on tahtmist veidi õõvastavat filmi aasta lõpus vaadata, siis selleks on võimalus."

Üks peaosalistest, Robert Pattinson on olnud tema sõnul suurepärases hoos. "Tema filmograafia on viimasel ajal olnud tõeliselt eeskujulik."

"Nugade peal", rež Rian Johnson

"See on kriminaalne must komöödia. Nagu üks õige krimikomöödia ikka, algab see mõrvaga, kui tapetakse kuulus krimikirjanik Harlan Thrombey. Nimed on ka juba sellised, et see viitab teatud koomilisusele." Ta lisas, et ka selles filmis mängib rolli kinnine keskkond, sest tegevus toimub suures jaos ühes lossis.

"See loss on ka kinnine keskkond, kuhu on pandud terve pinutäis kahtlusaluseid. Lapsed, lapselapsed, mõrsjad, väimehed. Üks kuulsam kui teine, kes hakkavad natuke koomilises võtmes sisuliselt üksteist üle mängima," kirjeldas Priimägi.

"Nugade peal" on äärmiselt meelelahutuslik film, tõdes ta. "Süžee pöörab siia-sinna, et vaatajat eksitada ja et tal ei oleks võimalik enne lõppu lahendust ära arvata. Selle kõige keskel on James Bondist pausi tegev Daniel Craig imeliku eksootilise päritoluga detektiivina. Tal on hästi tihe lõunaosariikide aktsent, aga kuna ta ise on inglane, siis kokku tuleb sealt midagi muud."

Priimägi selgitas, et selle filmi puhul on võetud kõikvõimalikest nn whodunit-krimilugudest klišeed kokku ja on mõnuga need omavahel ühepajatoiduks ära segatud. "Agatha Christie'st erinevalt on see ikkagi vägagi koomiline. Kõik naudivad oma rolle."

"Päeva magus lõpp", rež Jacek Borcuch

"See on Euroopa kaasaegne draama. Väga korralikult tehtud Euroopa arthouse, mis näitab kaastootmise tugevust," tõdes Priimägi. Tegemist on Poola-Itaalia filmiga.

"See räägib ühest vanast luuletajannast, kellele on kunagi antud Nobeli rahupreemia ja kes elab Itaalias oma rahulikku elu, kuni toimub üks terrorirünnak. Selle peale peab ta oma kodulinnakeses kõne, et vastu võtta üks preemiat. Kaks sündmust satuvad samale ajale. See kõne on selline, mille järel laguneb kogu tema elu ja suhted lähedastega laiali ning ta elu läheb väga keeruliseks.

Ta tõdes, et "Päeva magus lõpp" on suhteliselt vihjeline film. "Täpselt ei saa aru ja peab natuke mõtlema selle üle, mida ikkagi öelda on tahetud. See on iseenesest väga hea asi."

Filmi peaosaline on Poola klassikaline näitleja Krystyna Janda, kelle esmaroll oli Andrzej Wajda filmis "Marmorist mees". "Rolli eest "Päeva magusas lõpus" sai ta ka Sundance'i filmifestivali parima näitlejanna preemia. Juba seepärast tasuks seda vaadata."