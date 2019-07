Ilmus Cannes'is kiitust saanud "The Lighthouse'i" esimene treiler

2015. aastal oma Sundance'i filmifestivalil üliedukaks osutunud debüütfilmiga "The Witch" filmiskeenele murdnud stsenarist-režissöör Robert Eggers naaseb peagi kinoekraanidele oma järgmise täispika filmiga "The Lighthouse", millele ilmus teisipäeval ka esimene treiler.

Eggersi uusimas filmis astuvad Robert Pattinson ja Willem Dafoe üles majakavahtidena, kes elavad 1890. aastate eraldatud ja müstilisel Uus-Inglismaa saarel ning kelle siseilm vaatajate silme ees lahti rullub, vahendab Indiewire.

"The Lighthouse" debüteeris maikuus Cannes'i kõrvalprogrammis Directors' Fortnight/Quinzaine des Réalisateurs, kus Rahvusvaheline Filmikriitikute Ühing (FIPRESCI) nimetas selle Cannes'i kõrvalprogrammide parimaks filmiks. Filmi silmatorkava mustvalge visuaali saavutamiseks ühendas Eggers jõud operaator Jarin Blaschkega, kellega tegi koostööd ka filmi "The Witch" juures. "The Lighthouse" võeti üles 35 mm filmile ja see linastub ruuduformaadis.

Filmikriitik Hannes Aava hindas filmi mais 10 punkti vääriliseks.

""Majaka" õnnestumise retsept on sarnane, mis "Nõialgi": ülim põhjalikkus ajastu detailidest kinnihoidmisel ning fenomenaalsed näitlejatööd, sedapuhku Willem Dafoelt ja Robert Pattinsonilt. "Nõia" 16. sajandi Uus-Inglismaa mets on asendunud 19. sajandi lõpu Nova Scottia ranniku lähistel asuva eraldatud majakasaarega, mis näitab taaskord, et Eggersi õuduse lätted on isolatsioonis ja selle erinevatel vormidel, olgu selleks goegraafiline, sotsiaalne või seksuaalne (või nende kolme segu)," kirjutas Aava.

"Pattinson ja Dafoe kehastavad majakavahte, üks uustulnukat, teine veterani, kes peavad rindma pistma ränga ilmastiku, igavuse, alkoholilembuse, ebameeldivate tööülesannete, kõige enam aga kasvava psühholoogilise ärevusega (inglise keeles on eraldatusest põhjustatud klaustrofoobia kirjeldamiseks termin cabin fever)."

"Lisaks ideaalsele kasvavalt rõhuvale atmosfääri tekitamise oskusele on režissöör Eggers ja tema operator Jarin Blaschke teinud täistabamuse otsusega võtta film üles vanadele 35-millimeetristele filmidele ruuduformaadis, mis ühest küljest loob assotsitsiooni fotograafia algusaegadega, ammutades jõudu sellest teatavast võõritustundest, mida nad tekitada võivad. Lisage sellele ideaalne oskus balanseerida koomilise ja transgressiivse, groteski ja üleva vahel ning te saate tulemuseks meistriteose, millele tundub kultusfilmistaatus olevat garanteeritud," lisas ta.

"The Lighthouse" linastub järgmisena septembris, Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil ja jõuab kinodesse üle maailma eeldatavasti 18. oktoobril.