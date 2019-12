Tristan Priimägi filmisoovitused: "Tüdruk, kes muutis ilma", "Unustatud jõulud" ja "Eelmised jõulud"

"Tüdruk, kes muutis ilma" ("Tenki no ko")

Režissöör: Makoto Shinkai

Tristan Priimägi sõnul räägib "Tüdruk, kes muutis ilma" armastusest ja teineteise hoidmisest. "Läbi võib-olla sellise aktuaalse kliimavõtme," ütles ta ja selgitas, et tegevus toimub Tokyos, kus sajab kogu aeg vihma. "Ilmastikuolud on üsnagi tõsised, Tokyot on niikuinii kogu aeg ähvardanud see, et ta jääb vee alla, nüüd on see müüt tegelikkuse toodud."

"Üks poiss, kes Tokyosse liigub, hakkab seal tegelema kollase ajakirjandusega ja selle kaudu jõuab temani vihje tüdrukust, kes suudab mingisuguse nipiga päikest välja tuua," sõnas ta ja rõhutas, et see jälg osutub tõeseks ning ta leiab selle tüdruku üles. "Loomulikult juba see pole tavaline, et keegi suudab ilma muuta, aga hakkab selguma, et selles tüdrukus on veel palju rohkem ebatavalisemat."

"See lugu on nende omavahelisest suhtest ja sellest maailmast, mis meile on nüüd kätte jäänud," tõdes filmikriitik ja nentis, et "Tüdruk, kes muutis ilma" on huvitavalt kokku seganud 2D- ja 3D-animatsiooni. "Mulle mõjub see esteetiliselt väga hästi, siin on samuti olustikukaadrid väga ilusad, mis tuleb kinos eriti hästi välja."

"Unustatud jõulud" ("Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul")

Režissöör: Andrea Eckerbrom

Priimägi rõhutas, et Norra film "Unustatud jõulud" on mõeldud just lastele. "Seal keskmes on üks küla, kus kõiki inimesi on tabanud mingi unustamine, kõik on Alzheimeris, see on nagu Euroopa väike muidel, selline heaolukülake, kus keegi ei mäleta mitte midagi," ütles ta ja nentis, et see loob suurepärase pinnase selleks, et lastele, kellega koos seda filmi vaadata, on võimalik kõike seletada.

"See on üks terve filmi pikkune ekspositsioon, kuidas uuesti tuuakse nende inimeste mällu see, mis on päkapikud, mis on kuusk, mis on jõuluvana, seega me saame põhimõtteliselt sellise brand manual'i jõulude kohta," tõdes ta ja sõnas, et see on omal kohal, sest kui päris väikestele ei jaksa kõike seletada, siis "Unustatud jõulud" sobib väga hästi.

"Kui raadiost tuleb kogu aeg mingeid uudiseid, mis löövad vererõhu lakke, siis vahepeal keerad selle sahina peale, langed tugitooli ja see sahin rahustab sind jälle maha," kinnitas ta ja tõi välja, et täiskasvanute jaoks on "Unustatud jõuludes" uut informatsiooni siiski ilmselt suhteliselt vähe.

"Eelmised jõulud" ("Last Christmas")

Režissöör: Paul Feig

"See on väga keeruline juhtum, sest ma ei saa sellele filmile kriitikuna panna ühegi kategooria järgi rohkem kui ühe punkti, sest siin on niivõrd palju asju, mis on täielik absurd," selgitas Tristan Priimägi ja tõi välja, et filmis kuhjub järjest jampsi ja sa jääd seda võlutult vaatama. "Sa ei kujuta ette, kuidas üldse saab sellist asja läbi lasta."

"Telejõulufilmist eristab see, et keskmisest tuntumad tegijad hoiavad reipalt käest kinni ja teevad haltuurat," mainis ta ja tõi välja, et Ameerikas toodeti tänavu üle 100 täispika jõulufilmi. "See on üks näide sellest, kuidas seltskond on keskmisest tuntum ja sellega otsustatud minna kinolevisse, tavaliselt kobrutavad sellised filmi spetsiaalsetes telekanalites ja VOD-platvormidel."

Priimägi sõnul on "Eelmiste jõulude" risk kinolevisse minna end igati õigustanud, sest film on toonud sisse üle 100 miljoni dollari. "Ma ei maininud veel seda, et kogu film seisab George Michael'i ja Whami loomingul."