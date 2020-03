"Naise lõhn"

Režissöör: Martin Brest

Film räägib pimedaks jäänud sõjaveteranist, keda mängib Al Pacino. "Huvitaval kombel sai ta selle rolli eest oma ainukese Oscari. Lugu sellest, kuidas sõjaveteran saab endale noore hooldaja, kellele ta ajapikku erinevad elutõdesid õpetab," avas filmi sisu Priimägi.

"Ta on erakordselt vastik vanamees. Ajapikku, nagu ikka ühes korralikus karakterikaares, ilmub, et temas on palju enamat," lisas ta ja selgitas, et vaataja õpib alguses ebameeldivana näivat karakterit peagi armastama.

Film on tehtud 1992. aastal. "Filmi on hea vaadata ka praegusel ajal – see on tehtud piisavalt tundlikult."

ETV2 eetris 27. märts kell 21:35

"Poevargad"

Režissöör: Hirokazu Kore-Eda

"Kui sel aastal peeti pikki kiidukõnesid "Parasiidile", siis tegelikult on "Poevargad" film, mis vao sisse lükkas ja võitis Cannes'i Kuldse Palmioksa enne. Lugu Jaapani kärgperest. Vaatame, et tegemist on perega, mis tegutseb suhteliselt harmoonilise tervikuna. Tegelikult tuleb välja, et nad ei ole perekond vereliini pidi, vaid mingit muud pidi," kommenteeris filmikriitik ja lisas, et filmis nähtav perekond tegutseb poevarastena – osaliselt vajadusest ja osaliselt elurõõmust.

"Filmil on hea omadus vaataja justkui ära uinutada, kuid siis ootamatult teeb tugeva sotsiaalse kommentaari selles osas, et kes need inimesed on ja miks nad sellises olukorras on," avas filmi ta. "Meie ühiskonnas on tavaline teema, et esmane ei peaks olema mitte juriidiline suhe kahe inimese vahel, vaid hoolimine, mis nende vahel on – inimlikkus peaks olema esmane."

Film jätab vaataja otsustada, kas see, mida nad teevad, on õige. "Mida konservatiivsem inimene, seda vähem on tema meelest see õige. Mõtlemisainet jagub siin küllaga."

ETV2 eetris 29. märts kell 21:35.

"Punane kilpkonn"

Režissöör: Michael Dudok De Wit

Film nõuab vaatajalt täielikult aja maha võtmist. "Mehest, kes satub üksikule saarele ning üritab sealt põgeneda. Suur punane kilpkonn hakkab ennast ilmutama ja täpselt ei tea, kas ta eksisteerib ka päriselt," avas sisu Priimägi ja lisas, et peategelane peab hakkama saarelt põgenemise asemel tegelema punase kilpkonnaga.

"Animatsioon on joonistatud ägedas laadis. Film on visuaalne meedia, mis peaks rääkima lugu pildis – siin ongi tekst täielikult elimineeritud, kasutatud on ainult visuaalset kujundit," lisas ta.

ETV2 eetris 29. märts kell 23:10.