Tristan Priimägi filmisoovitused: "Emma", "Pühendus Samale" ja "Guns Akimbo: Surmamängud"

"Emma"

Režissöör: Autumn De Wilde

""Emma" on Jane Austeni ekraniseering. Film tütarlapsest, kes kujutab ette, et ta on suurepärane kosjasobitaja, kuid elu tahab teisiti, kui tema prognoosid. Sellise skeemitamisega mässib ta ennast probleemi sisse – ta ei suuda lõpuni erapooletuks jääda," avas filmi sisu Priimägi.

Filmikriitik selgitas, et sellistel filmidel on selge sihtgrupp. "See on kindel toode. Inimestele millegipärast meeldib vaadata, kuidas aristokraatidel on privileeg tegeleda tühja-tähjaga. Vaatajal on privileeg nendele kaasa elada," rääkis ta ja lisas, et eriti huvitatud ollakse Briti aristokraatidest.

Filmis on kontrast tunnetemaailma ja reaalsuse vahel. "Viktoriaanlikus väärtushinnangutega maailmas ei tohtinud välja näidata midagi ja kannatati vaikivas üksinduses," lausus Priimägi ja lisas, et inimestele just see kontrast meeldibki.

""Emma" on nauditav, kerge ja silmale ilus vaatamine", soovitas filmi Priimägi.

"Pühendus Samale"

Režissöörid: Waad Al-Kateab, Edward Watts

"Tõsise sisuga liigutav dokumentaalfilm, mida on kohati ebameeldiv vaadata," tutvustas filmi Priimägi. "Lugu sellest, kuidas üks naisterahvas, kirjanik, filmis ülesse seda, kuidas ta Aleppos vastupanuliikumisele vastu hakkab ja kuidas režiimi väed jõuavad Aleppo lõplikule vallutamisele lähemale. Tema ja ta abikaasa, kes töötab arstina, filmivad kõike toimuvat üles ja teevad seda ka siis, kui filmida ei tohiks."

Film on pühendus Samale – tütrele, kes filmimise ajal sündis. "Läbi naise monoloogide on film vormistatud ta tütrele. Ilus, kuid samal ajal väga jube."

Nõrganärvilistele filmi ei soovitata. "Tegemist on siiski sõjafilmiga, kus saab näha sõjakoledusi, mis ei ole tehtud grimmiga," hoiatas ta.

"Pühendus Samale" oli nomineeritud Oscaritele. "Film on saanud palju igasuguseid teisi preemiaid. Mul on hea meel, et sellel on hästi läinud ning et selle sõnum on jõudnud kaugele."

"Guns Akimbo: Surmamängud"

Režissöör: Jason Lei Howden

Musta huumori komöödia. "Film koosneb põhimõtteliselt ainult kõmmutamisest. Väga afekti peale mängitud – kõik, mida sa tajud on kehaline või geneetiline ja pead ei ole vaja kasutada. Nõrgad püüdlused sisukusele on savijalgadel," rääkis filmikriitik.

"Guns Akimbo: Surmamängud" on ajastu märk. "Ta on sotsiaalmeedia tarbijate ja videomängude mängijate maitsele vastav mängufilm," täpsustas ta. "Klassikalisele filmistruktuurile see mängufilm ei vasta. Tegemist on amorfse, meelelahutusliku ja visuaalse filmiga."

Priimägi arvas, et selle filmi publikuks võiks olla homne tavaline vaataja.