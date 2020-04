Tristan Priimägi filmisoovitused: "Laura Marsi silmad", "Mees, kes tappis Don Quijote" ja "Päikese lapsed"

"Laura Marsi silmad" ("Eyes of Laura Mars")

Režissöör: Irvin Kershner

Tristan Priimägi selgitas, et filmis "Laura Marsi silmad" hakkab peategelane nägema läbi mõrvari silmade. "See on tapjalugu, kus peaosaline on moefotograaf, keda mängib Faye Dunaway," sõnas ta ja kinnitas, et sellise filmi tele-eetrisse jõudmine on väga äge. "Ta pole kuidagimoodi kanooniline, teda ei nimetata kuskil, aga see film tuletab jällegi meelde, kui ägedaid asju 1970. aastatel tehti."

"See stilistika on tänapäeval ikkagi nii nauditav, sest me räägime New Yorgist 1970. aastate lõpus disko kõrgajal, moefotograafia valdkond ja kogu see glamuur," mainis ta ja tõi välja, et stiili mõttes on "Laura Marsi silmad" üsna peen.

"Laura Marsi silmad" on ETV2 eetris 3. aprillil kell 21.35.

"Mees, kes tappis Don Quijote" ("The Man Who Killed Don Quixote")

Režissöör: Terry Gilliam

Filmikriitiku sõnul võib "Mees, kes tappis Don Quijote" puhul tunda montypythonlikke elemente, sest režissöör on legendaarse koomikutrupi liige Terry Gilliam. "Siin on omajagu absurdi ja samas ka unenäolisuse ja reaalsuse segunemist, kus on väga mitu tasandit," ütles ta.

"Ta on huvitav uus tõlgendus Don Quijote loost, mille teeb huvitavaks ka saamislugu, sest režissöör Terry Gilliam tegi filmi 17 aastat," mainis ta ja rõhutas, et filmi tootmise peatasid erinevad probleemid. "Üks mees õppis seitse aastat inglise keelt ja sai siis selgroovigastuse," selgitas Priimägi.

Samuti tõdes ta, et film on naljakas, aga samas ka hingeminev. "Film on üsna pikk, seega tuleks anda aega iseendale selle asjaga harjuda, mis ekraanil toimub, sest algul oli ka minul raske sellesse maailma sisse elada, aga see tasub lõpuks ikkagi ära."

"Mees, kes tappis Don Quijote" on ETV2 eetris 1. aprillil kell 21.30.

"Päikese lapsed"

Režissöör: Theodor Luts

"1932. aastal ilmunud "Päikese lapsed" on esimene Eesti helifilm," ütles Tristan Priimägi ja tõi välja, et peaosas on noor Ants Eskola. "Säilinud on filmist umbes poole jagu ehk 47 minutit, aga ta tuleb ikkagi tervikuks kokku ja minu arust peaks iga Eesti filmihuviline olema seda näinud."

Filmikriitiku sõnul on huvitav, et tänasel päeval võib mõjuda "Päikese lapsed" isegi pisut melodraamalikult. "Kui inimesed tahavad kuulda, kuidas armastust väljendati 1930. aastate Eestis, siis on see kindlasti huvitav näide," tõdes ta.

"Päikese lapsed" on ETV2 eetris 5. aprillil kell 23.45.