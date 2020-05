Tristan Priimägi HÕFFi-soovitused: "Värv maailmaruumist", "Neela!" ja "Tule issi juurde"

"Värv maailmaruumist" ("Color Out of Space")

Režissöör: Richard Stanley

"Need, kes on nautimas uue laine trash-filme, tunnevad suurt rõõmu selle üle, et peaosas on Nicolas Cage," sõnas Tristan Priimägi ja lisas, et "Värv maailmaruumist" on suurepärane õnnestumine. "Film ekspluateerib psühhedeelset poolt, mida on ka värvidest näha."

Filmikriitik selgitas, et Richard Stanley linateos põhineb kirjanik H. P. Lovecrafti samanimelisel lühijutul. "Nicolas Cage'i hoovi matsatab midagi meteoriidilaadset ning selle meteoriidi küljes on midagi, mis hakkab muundama reaalsust nende ümber," sõnas ta, rõhutades, et "Värv maailmaruumist" on visuaalselt väga huvitavalt lahendatud.

"Film läheb põnevalt kaugele selle käsitlusega, mitte räigustes, vaid siiski selles, kuidas tegelikkus hakkab muutuma," kinnitas ta.

"Värv ilmaruumist" linastub HÕFF-il 9. mail kell 21.30.

"Neela!" ("Swallow")

Režissöör: Carlo Mirabella Davis

"Film räägib koduperenaisest, kellel tekib fetiš neelata pisikesi objekte majapidamisest," mainis Priimägi ja tõdes, et tegelikult räägib "Neela!" vägivaldsest peresuhtest ning sellest, kuidas see tõlgendub psühholoogilisse probleemi. "Asjade neelamine või söömine on püüd hakkama saada muu asjaga."

Samuti rõhutas ta, et "Neela!" pole mitte õudusfilm, vaid psühholoogiline triller. "Film rääkibki sellest, kuidas see naine peaks oma probleemist välja tulema," ütles filmikriitik, lisades, et visuaalselt on linateos väga ilus. "Esteetiline, puhtad pinnad, minimalistlik kodu ja väga peenelt hoitud pinge."

"Minu arust väga hea film ning Haley Bennettilt nende kolme soovituse kõige parem peaosa," mainis ta.

"Neela!" linastub HÕFF-il 9. mail kell 12.00.

"Tule issi juurde" ("Come to Daddy")

Režissöör: Ant Timpson

Tristan Priimägi selgitas, et "Tule issi juurde" on HÕFF-i seekordne avafilm. "Festivali avafilm on üritatud leida alati selline, mis on kõvasti tembitud huumoriga, ja nii ka tänavu," mainis ta, rõhutades, et samas on Ant Timpsoni linalugu kolme soovituse seast kõige räigem.

"Peaosas on Elijah Wood, kes saab kirja ja läheb kohtuma oma isaga, keda ta pole aastaid näinud," sõnas ta ja lisas, et peategelase isaga pole aga kõik korras. "Kui kellelgi jääb selle lühikirjelduse põhjal tunne, et ta teab, mis selles filmis toimub, siis nad eksivad, kuna see hakkab keerama väga ootamatus suunas."

"Kui tagasi mõelda, mis toimus, on süžee auke täis nagu Šveitsi juust, aga see selleks," kinnitas Priimägi ja mainis, et kulgemise käigus on film väga meelelahutuslik, üllatavate süžeepööretega ja huvitav vaadata. "Aga ka verine."

"Tule issi juurde" linastub HÕFF-il 8. mail kell 19.30.