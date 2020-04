Tristan Priimägi filmisoovitused: "Elagu saatan?", "Moodsad ajad" ja "Ristumine peateega"

"Elagu saatan?" ("Hail Satan?")

Režissöör: Penny Lane

"Film räägib ühest trikesteri tüüpi tegelasest nimega Lucien Greaves, kes asutas Ameerikas organisatsiooni Saatanlik Tempel, kes deklareerivad, et nad on satanistid," selgitas Priimägi ja lisas, et Greaves soovib saada satanistidele samasuguseid hüvesid nagu on kristlastel. "Kui näiteks avalikku ruumi pannakse üles mingi kristliku sisuga postament, siis ta tahab sinna kõrvale panna ka oma kuradi."

Samuti kinnitas ta, et suur osa selle organisatsiooni liikmetest võtavad seda kui nalja. "Mõte on selles, et pidevalt provotseerida ning ajada fundamentalistidel kops üle maksa, mis neil õnnestub imehästi, sest huumor on nende poolel, teine pool huumorit üldse ei kasuta," selgitas filmikriitik ja kinnitas, et "Elagu saatan?" on äärmiselt meelelahutuslik. "Film pöörab peegli neile usulahkudele endile näkku, näidates, et nad rikuvad reegleid."

"Elagu saatan?" on ETV eetris 20. aprillil kell 22.25.

"Moodsad ajad" ("Modern Times")

Režissöör: Charles Chaplin

Tristan Priimägi ei usu, et kõik inimesed on näinud Charlie Chaplini 1936. aasta filmi "Moodsad ajad". "Inimesi tuleb kogu aeg peale ja ma ei märka, et Chaplin oleks nii esil igapäevases jutus või meedias," mainis ta ja kinnitas, et samas on Chapliniga ka see, et kui seda vaadata iga kümne aasta tagant, siis ta ei vanane. "Täielik slapstick'i klassika."

"Kahjuks muutub see film võib-olla päevakajalisemaks aja möödudes," sõnas filmikriitik, lisades, et see on aktuaalne ja naljakas film, mis on olnud aegade jooksul väga populaarne. "Seda filmi on alati erinevates nimekirjades välja toodud."

"Moodsad ajad" on ETV2 eetris 17. aprillil kell 21.35.

"Ristumine peateega"

Režissöör: Arko Okk

"Tegelikult on "Ristumine peateega" hea näide sellest, kuidas Tätte käsikiri hoiab seda filmi käigus," ütles Priimägi ja tõi välja, et linateos on tehtud äärmiselt väikese eelarvega ning ühes võttekohas. "Võib-olla on seal visuaalselt vähem vaadata, aga samas see võttekoht on väga ilus," mainis ta, lisades, et film räägib loo noorpaarist, kes satub elama majja, kus on end sisse seadnud jubaAndrus Vaariku kehastatud tegelane.

"Vaarikul on mingil põhjusel väga palju raha ning ta proovib Piret Kalda tegelast ära osta," sõnas ta ja mainis, et raha tuleb nähtamatu tegelasena nende kolme vahele ja erinevates kombinatsioonides mängitakse välja inimeste reaktsioon rahale. "On huvitav vaadata, kuidas film on nunnult aegunud, sest selline materialistlik saamahimu kuulus rohkem 1990. aastatesse."

"Ristumine peateega" on ETV eetris 16. aprillil kell 22.05.