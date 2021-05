Ivo Felt: ainult erarahadega filmipaviljoni ei ehita

Eesti filmirežissöörid on nördinud, et filmipaviljon riiklikult tähtsate kultuuriobjektide lõppvoorust välja jäi ning kultuurkapitali toetuseta jääb. AS Tallinn Film Wonderlandi juhatusse kuuluv Ivo Felt ütleb, et ainult erakapitaliga Eestisse filmipaviljoni rajada ei saa.

Filmilinnak jõudis küll 7 parima kandidaadi hulka, kuid filmitegijaid see ei lohuta. Kauaoodatud paviljoni rajamine lükkub taas teadmata ajaks edasi. SA Tallinn Film Wonderlandi juhatuse liige Ivo Felt ütleb, et jonni nad veel ei jäta.

Produtsent Ivo Felt kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et plaanivad selle teemaga kindlasti riigi juurde tagasi pöörduda. "See on selline projekt, mida on püütud teha aastast 1997, meil on seda väga vaja ja me oleme jõudnud sinnamaani, et ainuüksi erarahadega see ei ole võimalik," sõnas Felt.

Filmipaviljon hakkaks lisaks Eesti filmidele teenindama ka rahvusvahelisi mängufilme, seriaale ning reklaame ning seeläbi ka potentsiaalselt Eesti majandust elavdama. Filmi "Võta või jäta" režissöörina tuntud Liina Triškina-Vanhatalo sõnul läheb ka pea igal Eesti filmil paviljoni vaja.

"Siis üritatakse see stuudio leiutada mingisse angaari, mis tegelikult ei ole kuidagimoodi sobiv. Seal võib-olla ei ole kütet, sa ei saa talvel võtteid teha, mis tähendab, et sul tuleb võtteperiood lahku lüüa ning see mõjutab lõpuks kõike, nii logistikat, raha kui ka loomingulist tegevust," rääkis Vanhatalo. "Paljud objektid ei mahugi nendesse angaaridesse, mis meil võtta on, rääkimata sellest, et meil oleks teatud sorti elekter, valgustus, põrand. Akustikast ma ei hakka üldse rääkimagi."

Tallinna linnaga on kokkulepe, et filmilinnak ehitatakse Paljassaare 17 asuvale krundile. Filmilinnaku eelarve on hinnanguliselt 13 miljonit eurot ning Tallinna linn on lubanud investeerida projekti ligi viis miljonit eurot. Ehitustöödega loodeti alustada juba sel aastal.