Ott Maaten Estonia juurdeehitusest: täpset ajakava ei julge veel välja öelda

Maateni arvates on seda juurdeehitust ennekõike vaja just Eesti publikule. "On pikalt jutuks olnud, et rahvusooper on tänaseni toiminud draamateatri akustikaga ruumis, see uus juurdeehitus võimaldaks ehitada tänapäevasele muusikateatrile vastava akustika ja tehniliste võimalustega saali," mainis ta ja rõhutas, et nelja riiklikult tähtsa kultuuriobjekti hulka jõudmine näitab, et pikalt vindunud rahvusooperi probleem sai tõuke positiivses suunas.

"Enne projekteerimist on vaja läbi käia väga palju etappe, kõigepealt on vaja saavutada mitmete ametkondadega kompromisslahendused selle tulevase juurdeehituse tehniliste parameetrite ja palju muu osas," sõnas ta ja mainis, et see on kõik eeltingimuseks, et saaks üldse välja kuulutada arhitektuurikonkursi. "Ma loodan, et selle käigus leitakse igati väärikas lahendus nii rahvusooperi, Tallinna kui ka kogu Eesti jaoks."

"Alles pärast seda saab minna projekteerimisetappi, mis on tänasest päevast vaadatuna veel üsna kauges ajaruumis," nentis Estonia peadirektor ja lisas, et tänasel päeval ta täpset ajalist kava välja öelda ei julge. "Meil on vaja mitmete ametkondadega käia läbi väga-väga pikk tee, mis võib kesta päris mitu aastat, et jõuda üksmeelele nõuete ja eeltingimuste osas, et juurdeehitus saaks üldse sündida."

Tema sõnul on kaalutud juurdeehituse asemel ka kõiksugu muid variante, aga näiteks Linnahalli puhul on suureks probleemiks see, et muinsuskaitse tõttu tuleks säilitada olemasoleva saal, mis paraku pole muusikateatri jaoks absoluutselt sobiv. "See saal on omal ajal ehitatud ja projekteeritud võimendatud muusika jaoks, loomulikule akustikale see ei sobi."