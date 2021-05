Fjuk kriitikast Estonia juurdeehitusele: lähtusin tõsiasjadest, mis suures plaanis pole vaieldavad

Fjuk avaldas eelmisel nädalal memo, mille kohaselt Tallinna linn praegu plaanitaval kujul Estonia juurdeehitust ei toeta, sest see ei toeta linnaplaneerimist.

"Selles memos, mille koostasin, tõin välja asjaolud, mis ei toeta Estonia teatri juurdeehituse kavandatud viisil ja mahus rajamist. Lähtusin seal tõsiasjadest, mis suures plaanis pole vaieldavad. See on ajalugu, pärand, arusaam heast tavast, kuidas linna kavandada," selgitas Fjuk saates "R2 Pulss".

"Põhjused, miks Ott Maaten ja teised juurdeehituse pooldajad on selle valiku teinud, on lihtsalt selleks, et see annab märkimisväärse rahalise kokkuhoiu - paljud funktoonid jäävad olemasoleva Estonia ruumide kanda," rääkis Fjuk. "See, mis juurde pannakse, ei ole terve oopermaja mahus. See annaks säästu."

Teisalt mõistab Fjuk, miks tahetakse samasse kohta jääda. "See hoiab paikkonnas traditsiooni ja kohalolekut," ütles ta. "Kui Estonia ooperimaja tuleks mujale, toimuks kahestumine ning selle paiga ja praeguse Estonia teatri- ja kontserdisaali mõnetine tähenduse vähendamine. Seega on need argumendid arusaadavad."