Muuseumikülastajad kasutavad viimast võimalust ekspositsioonid läbi käia

10. märtsil pidi Eesti Meremuuseum Lennusadamas avama mereväe- ja luureohvitseri Bruno Linnebergi näituse. See tehakse küll nüüdki valmis, ent saabuvate piirangute tõttu jääb see avamata.

Laupäeva keskpäeva paiku ei liikunud Lennusadamas liiga palju külastajaid ja meremuuseumi juht Urmas Dresen märkis, et kuna eelmise aasta lõpus oldi ka kinni, siis külastajaid ongi vähe.

"Kui nüüd rääkida rahaliselt või siis protsentuaalsest, siis võib öelda, et meil siin kusagil jaanuari kuus, me omaenda kehtestatud plaanist oleme siis vaevalt täitnud kusagil sinna 30 protsendi ringis," rääkis Dresen.

Dresen märkis samas, et kuivõrd riik mullu muuseumit toetas, siis kapitaalset kriisi ta praegu ei näe. Küll aga ei mõista ta, miks muuseumite sulgemisel kaubanduskeskused lahti jäetakse.

"Võrreldes kaubanduskeskustega on muuseumid kaks korda turvalisemad, et siis lähtuks sellest. Aga samas eks me saame ka kõik sellest aru, et ühiskond on sellises kriisisituatsioonis, aga eeldaks, et seda kriisisituatsioonis olemisest annaks endale aru ka paljud teised," rääkis ta.

Kumu kunstimuuseumis oli rahvast märksa rohkem ja Egiptuse näitusesaali ukse taga oli isegi järjekord. Seda aga selleks, et hajutamiseks lastakse inimesi näitusesaali jaokaupa ning ekraanilt jälgitakse, et sees ei oleks korraga üle 150 inimese – seda on 50 võrra vähem kui kehtiv piirang ette näeb.

Kumu direktor Kadi Polli tunnistab, et talle tulid piirangud üllatuslikult. "On väga kahju sellest, et need ettevalmistustööd, mis tegelikult need muuseumid ja näitusasutused on teinud, et meile just tundub, et olukorras, kus tõesti ostukeskusi ikkagi saab külastada, et oleks võinud anda kultuurile selle võimaluse," rääkis Polli.

Kumu külastajatest nii mõnigi tunnistas, et just tulevast piirangute tõttu tahtsid siinse Egiptuse näituse ära näha. Ent oli ka neid, kes kehtestatud piirangute suhtes arusaamatust väljendasid.

"Me eile kuulsime, et muuseumid suletakse jälle. Me võtsime lapsed kaasa ja oleme nüüd siin, sest see on viimane võimalus järgmise nelja nädala jooksul," märkis muuseumikülastaja Peter.

Kui Meremuuseum sulgeb uksed juba pühapäeva õhtul, siis Kumu hoiab oma näitusesaalid veel esmaspäeval ja teisipäeval lahti.