Teatrid nädala lõppu planeeritud esietendusi ära ei jäta

Etendusasutused suhtuvad taas piirangusse erinevalt. Eesti Kontserdi kommunikatsioonjuhi Andri Maimetsa sõnul võttis Eesti kontsert selle uudise vastu täielikus mõistmises. "Et kui see on tõendatud võimalus, et nakatusmiskordajat vähendada, haigestumist vähendada, siis me me mõistame seda. Praktikas tähendab see, et peame lähipäevadel numbritele otsa vaatama," rääkis Maimets "Aktuaalsele kaamerale".

"Üks on korralduslik pool - tuleb artistidele öelda, et kontsertid jäävad ära, või kas saab ümber tõsta ja leida uus aeg, kas piirangud kehtivad ainult märtsi lõpuni või on need veel pikemad. Logistiliselt palju tööd, aga rahanumber on see esimene asi, see kahju või saamata jäänud tulu tuleb kokku lüüa. Eelmisel aastal oli see 1,7 miljonit eurot, milliseks see nüüd kujuneb, seda me täna ei tea."

Nädalalõppu planeeritud esietendused Ugalas, Kellerteatris ja Noorsooteatris ära ei jää. "Kuna lavastus oli peaproovides, siis on igal juhul mõistlik see tee lõpuni käia," rääkis Eesti Noorsooteatri direktor Joonas Tartu. "Ja meil on hea meel, et me saame seda siiski veel avalikkusele tutvustada, me teeme esika ära, info valitsusest kinnitab, et see on võimalik. Ma olen veendunud selles, et istuv kultuur on turvaline, me jälgime väga paljusid turvanõudeid, mingit täiendavat ohtu see kaasa ei too."

Nii nagu kevadel, on teatrid valmis märtsiks välja müüdud piletid tagasi ostma või vahetama hilisemate etenduste vastu.