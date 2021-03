Kontserdikorraldajad: 30 aastaga üles ehitatud turg on kokku varisemas

Kontserdikorraldajad, Live Nation Eesti juht Mart Eensalu ja Monster Music juht Tanel Samm tõdesid "Ringvaates", et on riigi seni antud toetuste eest tänulikud, kuid vajavad riigi jätkuvat abi ka kriisist väljumiseks vajaliku stardipaku kindlustamises, sest 30 aastaga üles ehitatud turg on kokku varisemas, kuivõrd leevendust ei paista veel ka suvest.

"Meie oleme terve selle aasta saanud ikkagi ainult rasvu põletada," tõdes Eensalu ja lisas, et Live Nationi viimane sündmus toimus eelmise aasta 10. märtsil.

"Pärast seda me oleme tegelenud edasilükkamiste, ümberkorraldamiste, uuesti edasi lükkamiste, ümbermõtlemiste, uute planeerimistega. Ma olen selles äris olnud 20 aastat. Nii frustreerivat aastat ei ole olnud," tunnistas ta.

Eensalu märkis, et pole selgegi, kuhu need üritused edasi lükata. "Eks meie esimene ootus optimistlikult oligi, et sügisel saab juba teha, aga meie ei saanud. Meil on muu Euroopaga võrreldes olnud lahtine kultuurielu, aga need 500 osalejaga piirangud on võimaldanud teatritel toimetada, aga meil on null."

Omaette küsimus on ka ürituste planeerimine, milleks kulub minimaalselt pool aastat, teinekord kuni mitu aastat. Praegu on ka väga keeruline midagi uut planeerida, tõdes Eensalu, kelle sõnul nad üksi asju kultuurielu avamisjärgseks ajaks vähemalt mõtlevad.

Suvele veel loota ei julge

"Aga eks ta keeruline on. Alguses tundus, et suvi läheb ehk tavapärasesse rattasse tagasi, aga praegusi numbreid vaadates – jah, suvel ilmselt tõmbab viirus tagasi – kui sellise fooni pealt sinna minna, siis see tõenäoliselt ikkagi nulli ei lähe ja kuidas need piirangud siis on, seda keegi meile täna ei ütle."

Eelmisel aastal ära jäänud Rammsteini kontsert peaks toimuma tänavu suvel, aga selleski pole Eensalu kindel. "Meil ei ole lõplikke vastuseid. Aga ega täna ei saa küll rinnale taguda ja öelda, et kindlasti teeme. Suur tõenäosus on, et see võib uuesti edasi lükkuda. Fännide rahustuseks – ega ta tulemata jää."

Monster Music juht Tanel Samm tõdes, et 2019 oli väga edukas aasta ja rasva sai päris palju koguda. Aga nendest oli rumal kulutada enamus sellest kogutud rasvast enne 2020. aasta märtsi kampaaniatele ära.

"Tuli eriolukord ja selleks hetkeks oli rasv maas ja pidi piletitulust hakkama justkui midagi jälle kogunema, aga mida koguneda ei olnud, oligi see sama," tõdes Samm.

Erinevalt Live Nationist Monster Music ühe kontsertide sarja suvel siiski Lauluväljakul korraldas, aga ta tunnistas, et nad poleks pidanud seda tegema.

"Küsimus ei ole tegemises, vaid üleüldises meelestatuses, et kui me räägime ikkagi suurkontsertidest, siis meie jaoks on piirangud olnud alates märtsist 2020, need kestavad ja need jätkuvad raudselt selle aasta lõpuni välja, isegi kui need ametlikud maha võetakse."

Samm loodab, et suvel siseturg taastub. "Meie oleme stardipakkudel muidugi valmis, aga suurkontsertide korraldus enne 2022. aastat pole võimalik, sest välisartistid ei tuurita."

Kriisist väljumine võimalik ainult kindla stardipakuga

Eensalu märkis, et raske on igal pool, aga küsimus on selles, kui palju aidatakse.

"Riik aitab ühelt poolt rahaliste toetustega, aga teiselt poolt regulatsioonidega, eriti piletite tagasiostude osas jne. Me oleme tänulikud iga asja eest, mis me saanud oleme. Aga oleks võinud olla paremini ja allesjäänud kuude osas võiks olla veel paremini, sest seda rasva on põletatud," kirjeldas Eensalu.

"Tegelikult on see 30 aastaga üles ehitatud turg kokku varisemas," tõdes Samm ja lisas, et on esitanud kultuuriministeeriumile selle kohta põhjaliku pöördumise.

"Kultuuriministeeriumiga on meil väga hea suhtlus ja me palume dialoogi ka erinevatelt ministeeriumidelt, kuna see ei ole ainult erialaministeeriumide pädevuses. Seega on veel lootust, aga me oleme päris keerulises olukorras," tunnistas Samm.

Eensalu lisas, et kõige tähtsam ongi see, et mis stardipakult nad kriisist välja minema hakkavad. "Kui me siit kriisist välja läheme, siis meie suurim konkurent on Riia, Helsingi, Vilnius, Kopenhaagen ja seal on oluline see, et riik meid aitaks ka selles osas stardipositsioonil," selgitas ta.

"Üks on piletite käibemaks – seal me oleme teistest riikidest kehvemas seisukorras ja kui meile seda stardipositsioonis siin ka ei aidata, siis see pikk ja hea ajalugu on ohus. Kindlasti selles osas vajaks riigilt abi," lisas Eensalu.