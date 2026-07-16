Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

Möödunud aastal luges Tafenau kokku mitu erinevat kontserti toimub juulikuu jooksul Eesti eri paikades. Tulemuseks sai ta üle 300 kontserdi. "Ehk siis juulikuu on meil sisuliselt Eestis selline kuu, et iga päev on kusagil mööda Eestit kümme kontserti. Sellises olukorras me oleme ja üritame oma kohta leida. Tegelikult on see väga tore tõdemus, kui igale 300 kontserdile jagub publikut," tõdes Tafenau.

"See tähendab ainult seda, et tuleb uhke olla oma rahva üle, et neil on tahtmist osaleda ja tahtmist käia nendel kontsertidel," lisas ta.

Suuremate ja väiksemate ürituste korraldamisel peab Tafenau väga raskeks esimest viit aastat. "Siis kui sa pead inimesi meelitama. Tänaval nööbist kinni võtma: tule, tule ja tule. Mõnikord on tühjad saalid, mõnikord täis saalid. Aga kui inimene on avastanud, et ta saab festivalist mingisuguse elamuse, mida tahaks uuesti kogeda, teeb ise vabatahtlikult arvuti lahti, läheb koduleheküljele, vaatab, mis toimub ja ostab pileti, siis on õige aeg käes," tõdes Tafenau ja arvab, et Taff:festiga ollakse sinnapoole teel.

"Käisin hiljuti maakodu lähistel aiapoes, kus oli parajasti viis inimest. Kaks neist tulid minu juurde ütlema, et käivad igal aastal Taff:festil ja tänasid," lisas Tafenau.

Taff:festi loomise üks mõte oli anda jazz-muusikale, mis reeglina resideerub pimedates ja väikestes klubides, võimalus kõlada suurel rokilaval. "See oli mu suur unistus. Nii et valguse ja piltidega on kõik dubleeritud, korralik helitehnika ja selle rokihelitehnika sees mängitakse vaikselt jazz'i."

"Festivaliga ei olnud mõte teenida või rikkaks saada, aga oleme mõelnud, et midagi peaks olema ka erilist. Me ei ole selline kataloogifestival. Alati on midagi erilist, mida mujal sel suvel ei kuule. Igal festivalil on see olnud üks dominant. Samamoodi sel aastal."

"Teine meie prioriteet on noorte muusikute ja nende originaalloomingu tutvustamine publikule," lisas ta.