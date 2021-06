Galerii. Esilinastus komöödiafilm "Eesti matus"

"Eesti matus" põhineb Andrus Kivirähki paarkümmend aastat tagasi kirjutatud menukal näidendil, kuid selle tegevus on toodud tänapäeva.

"See tekst hakkas mängima kontekstis, kui me hakkasime mõtlema, kas me saame seda tuua natukene kaasaega. Me leidsime uued tegelased - venelase, mustanahalise -, kui me tegelased muutsime enda jaoks ära, hakkas see tekitama väikest kõrvalpilku Eesti külaelust praegusel ajal, siin ja hetkel. See küla on nagu Eesti isegi, väike mudel Eestist. Ma arvan, et igaüks saab naabrit ära tunda," selgitas režissöör Rene Vilbre "Aktuaalsele kaamerale".

Esialgsete plaanide kohaselt pidi "Eesti matuse" filmiversioon esilinastuma juba selle aasta jaanuari lõpus, kuid lükkus veebruaris pea poole aasta võrra edasi 20. augustile.

"Tegime suure otsuse ja võtame riski, tuues juuni alguses "Eesti matuse" kinodesse. Publik on seda filmi pikkisilmi oodanud ja ei saa vaatajat alt vedada," tõdes filmi üks produtsente Tanel Tatter maikuus.

Ta lisas, et nad loodavad, et just nende film on see, mis inimesed tagasi kinno toob. "Korraldame laialdase kinolevi, et film jõuaks igasse kodumaa nurka. "Eesti matus" on rahvafilm ja see pakub meelelahutust väga laiale publikule," sõnas Tatter.

Filmis astuvad üles Jan Uuspõld, Ago Anderson, Merle Palmiste, Tambet Tuisk, Hilje Murel, Peeter Oja, Sandra Ashilevi, Markus Habakukk ja Anna Sergejeva. Film valmis Taska Filmi, Apollo Film Productionsi ja Filmivabriku koostootmisel.

Lisaks "Eesti matusele" jõudis kinodesse ka lühianimatsioon Andrus Kivirähki raamatust "Kaka ja kevad". Ka selle filmi režissöör on Rene Vilbre, produtsent on Kristel Tõldsepp.

"Kaka ja kevad" on järgmise aasta sügisel kinodesse jõudva viiest lühifilmist koosneva filmikasseti pilootosa. Film räägib melodramaatilise loo igatsusest, sõprusest, armastusest ning selle sünnist ja surmast. Kakale andis hääle Mait Malmsten.