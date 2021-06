Kivirähk: kõik, mis Eestis head, on põhimõtteliselt sakslastelt võetud

Kivirähk rõhutas, et algidee tuli Hendrik Toomperelt. "Ta tahtis saada näidendit sellest, mida eestlased on sakslastelt läbi aegade kokku laenanud," sõnas ta ja lisas, et talle meedis see mõte väga ja inspireeris kiiresti. "Oli hästi lõbus kirjutada, ma polegi sellist puhast komöödiat ammu kirjutanud."

"Endal oli naljakas ja proovides sai palju nalja," kinnitas ta ja toonitas, et kõik, mis Eestis head, on põhimõtteliselt sakslastelt võetud. "Alates toidust ja kommetest, lisaks on palju sõnu saksa keelest laenatud," ütles Kivirähk, mainides, et ka enamus Eesti haritlasi on alustanud sellest, et nad on kuskil mõisas saanud raamatuid lugeda, näinud maale ja leidnud sealt inspiratsiooni. "Me oleme sakslastelt palju üle löönud ja seda sümboliseerivadki siis need prillid, mis talupoegadel ninal on, prillid kui tsivilisatsiooni ja saksa kultuuri sümbol."

"Meist ongi saanud pigem ikka sakslased, oleme praegu rohkem omaaegsete mõisnike moodi kui nende eestlaste moodi, kes elasid seal kuskil tahmases talutares ja sõid kaerakilet ning körti," nentis ta ja lisas, et "Talupojad tantsivad prillid ees" annab võimaluse naeratuse ja irooniaga vaadata tagasi oma minevikule, kust me oleme tulnud ja kust midagi võtnud.