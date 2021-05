Esimese Eesti mängufilmina jõuab kinodesse "Eesti matus"

"Tegime suure otsuse ja võtame riski, tuues juuni alguses "Eesti matuse" kinodesse. Publik on seda filmi pikkisilmi oodanud ja ei saa vaatajat alt vedada," tõdes filmi üks produtsente Tanel Tatter.

Ta lisas, et nad loodavad, et just nende film on see, mis inimesed tagasi kinno toob. "Korraldame laialdase kinolevi, et film jõuaks igasse kodumaa nurka. "Eesti matus" on rahvafilm ja see pakub meelelahutust väga laiale publikule," sõnas Tatter.

"Karakterid on nagu oma perekliikmed, meil kõigil on peres üks selline ja see äratundmisrõõm on puhas lust. Andke meile võimalus, liigume kinoeluga edasi ja tulge palun kinno," lisas ta.

Esialgsete plaanide kohaselt pidi "Eesti matuse" filmiversioon esilinastuma juba selle aasta jaanuari lõpus, kuid lükkus veebruaris pea poole aasta võrra edasi 20. augustile.

Filmis astuvad üles Jan Uuspõld, Ago Anderson, Merle Palmiste, Tambet Tuisk, Hilje Murel, Peeter Oja, Sandra Ashilevi, Markus Habakukk ja Anna Sergejeva. Film valmis Taska Filmi, Apollo Film Productionsi ja Filmivabriku koostootmisel.

Esimese Eesti dokumentaalfilmina jõuab aga juba 24. mail kinodesse eelmise aasta PÖFF-il esilinastunud Marian Võsumetsa "Keha võitlus", mis kirjeldab inimeste valusaid kogemusi toitumishäirete ja nn ideaalse keha saavutamisega. Suvel jõuab dokumentaalfilm ka iTunes'i ja Apple TV kaudu Põhja-Ameerika vaatajateni.

"Soovisin teha filmi ühest meie aja põletavamast teemast, kus kõik on kaubastatud, kureeritud ja esteetiline, sealhulgas inimesed. Jõuda filmiga USA-sse ja Kanadasse ei tulnud mulle kordagi pähe, aga ju siis näitab, et teema läheb korda," märkis Võsumets ERR-ile.