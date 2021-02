"Eesti matuse" filmiversiooni esilinastus lükkus augustisse

Produtsent Tanel Tatter kinnitas, et esialgsete plaanide kohaselt pidanuks "Eesti matuse" filmiversioon esilinastuma juba jaanuaris lõpus. "Kinod olid aga suletud ja kuupäev liikus märtsisse, kuid nüüd tegime otsuse viia filmi esilinastus 20. augustile," selgitas ta ja mainis, et pea iga nädal tuleb uusi signaale ja väga keeruline on teha pikemas perspektiivis filmile leviplaane. "Filmi linastumine ei ole ainult filmi kinno panek, vaid turundus, levi, materjalide tootmine ja nii edasi, mis on suur ning kulukas protsess."

Tema sõnul saab "Eesti matus" olema publikufilm ja peab saama oma teenitud kinoakna. "Alati on kõige pimedam ennem koitu, seega loodame siiralt, et augustiks on katku selgroog murtud, inimestes hirm taandunud ja saame tavarütmi juurde tagasi," rõhutas ta ja kinnitas, et digiplatvormidel linastumist nad ei kaalunud. "See film vajab esimesena ikka suurt kinoekraani."

Koos "Eesti matusega" esilinastub iseseisvuse taastamise päeval ka teine Rene Vilbre lavastatud film ehk lühianimatsioon "Kaka ja kevad", filmid linastuvad koos ühel seansil. "Mõlemad filmid on Vilbre lavastatud ja see on meie poolt sügav kummardus Andrus Kivirähki loomingule ja üllatus kinokülastajale."

Vaatamata sellele, et "Eesti matuse" esilinastus lükkus pea pool aastat edasi, plaanivad filmitegijad aprillis alguses kinodesse tuua Oskar Lutsu jutustuse "Soo" ekraniseeringu. "Lavastaja Ergo Kuld on filmiga järeltootmises lõpusirgel, hetkel hoiame kuupäevana 9. aprilli, aga kui paari nädala jooksul olukord ei parane, eks siis tuleb teha edasisi otsuseid," mainis produtsent Tanel Tatter.