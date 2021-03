Oskas Lutsu jutustusel põhinev mängufilm "Soo" lükkus novembrisse

Produtsent Tanel Tatter kinnitas, et "Soo" pidanuks esialgu kinodesse jõudma veebruaris. "Pärast seda hakkas kuupäev järjest nihkuma ja kolmanda edasilükkamise järel viisime filmi 5. novembri peale, et film pärast "Apteeker Melchiori" linastust välja tuua."

Samas rõhutas ta, et tänaseks on juba raske sügisel oma filmile sobivat linastusakent leida, kuna konkureerimas on paljud suurstuudiote linateoseid. "Sügise algus on ka juba meie omatoodanguga üsna tihe," mainis Tatter ja lisas, et nad on katsunud filmide väljatoomist ajatada nii, et endaga konkureerida ei tuleks. "Jätame alati filmide vahele piisava aja, et tähelapanu saada."

"Majanduslikult on raha projektide all kinni, aga oleme seni suutnud oma kohustustest kinni pidada," tõdes ta ja rõhutas, et valmistavad alati nii palju ette, et raha vabanedes oleks võimalik täiskäigul edasi toota. "Kuna filme planeeritakse aastaid ette, on uued suvel tootmisesse minevad filmis jõus ja õige pea toome oma tegemised avalikuks."

Tatteri sõnul, et hetkel käib veel "Soo" viimane lõppviimistlus, kuid aprilli keskpaigaks peaks linateos lõplikult valmis olema ning selleks ajaks peaks vaatajate ette jõudma ka esimene treiler.