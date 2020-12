Eesti filmide esilinastused nihkuvad: "Öölapsed" liikus uude aastasse, "Vee peal" veebruari

Koroonaviirusesse nakatunute arvu kasvu ning kinosaalidele seatud piirangute tõttu on ka muutunud mitmete Eesti filmide esilinastused. Priit Pääsukese "Öölapsed" liikus uude aastasse, "Vee peal" nihkus jaanuarist veebruari ning ka "Eesti matus" ja "Soo" on leidnud uued esilinastuskuupäevad.

Priit Pääsukese "Öölapsed" pidi esialgse plaani kohaselt jõudma vaatajate ette alates 18. detsembrist, kuid filmi esilinastus otsustati lükata üle kuu aja edasi: uute plaanide kohaselt jõuab film kinolevisse 22. jaanuaril. Levitaja Katre Valgma kinnitas, et nad soovivad pakkuda turvalist ja muretut kinoelamsut kõigile filmisõpradele üle Eesti. "Film "Öölapsed" on elujaatav noortekomöödia, mida on kindlasti kõige lõbusam vaadata kambakesti koos sõpradega."

"Paraku näitavad kinokülastuste numbrid, et viimasel kuul suurenenud viiruse leviku riski ja 50% istekohtade piirangu tõttu käiakse kinos ettevaatlikumalt," tõdes Valgma ja rõhutas, et filmi autorite ning levitaja ühine soov on tuua film kinodesse ajal, millal seda saab nautida suurem publik.

"Vee peal" produtsent: ei soovinud filmi ka otse voogedastusse panna

Peeter Simmi uus mängufilm "Vee peal" esilinastus küll juba Pimedate Ööde filmifestivalil ning mõnel seansil oli võimalik filmi juba näha, kuid kinolevisse jõuab film uue plaani kohaselt alles 5. veebruaril, esialgne plaan oli tuua linateos vaatajate ette juba jaanuari alguses.

"Saalid on praegu tühjad ja peaks andma inimestele võimaluse filmi vaadata," ütles produtsent Marju Lepp ja sõnas, et filmi peaksid saama tulla vaatama ka need, kes on praegu haiged või isolatsioonis. "Me ikka loodame, et veebruaris on olukord juba parem, kui me ei loodaks, siis poleks võimalik midagi teha," tõdes ta, lisades, et selleks ajaks on loodetavasti olemas ka koroonavaktsiin, mis leevendab olukorda.

Samas rõhutas Lepp, et välistatud pole ka uus edasilükkamine. "Mingeid garantiisid praegu ei ole, kõike võib juhtuda," ütles ta ja mainis, et film on loodud suurele ekraanile, mistõttu soovivad nad esialgu linastuda ikkagi kinodes. "Seetõttu ei tahtnud filmi ka otse voogedastusse panna."

Tanel Tatter: kurb reaalsus on see, et inimesed ei käi praegu kinos

Esilinastuskuupäevi nihutasid ka "Eesti matus" ja "Soo", mis jõuavad vaatajate ette vastavalt 19. veebruaril ja 19. märtsil. Produtsent Tanel Tatter kinnitas, et need olid tegelikult ka nende esialgsed kuupäevad, kus nad plaanisid välja tulla. "Me olime lihtsalt tublimad ja mõtlesime, et tuleme siis natukene varem, aga nüüd otsustasime ikkagi niiviisi," selgitas ta ja mainis, et see otsus tuli kiirelt ära teha, sest turundus ja muu filmiga seonduv töö vajab planeerimist. "Filme tahaks muidugi juba jagada, ega me neid endale sahtlisse tee."

"Kurb situatsioon on see, et inimesed ei lähe praegu kinno," tõdes Tatter ja kinnitas, et küsimus ei ole enam ammu selles, kas film on hea või halb. "Asi on hirmus ja selles, mis meie ümber toimub," selgitas ta, lisades, et inimesed ei tööta ühe filmiga mitu aastat selleks, et seda mitte keegi vaatama ei läheks, mistõttu on edasilükkamine praegu parim lahendus. "Kui vaatasin praegu viimaste nädalate vaatajanumbreid, siis selliste numbrite pealt enam järgmist filmi teha ei saaks."