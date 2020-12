Ralf Sauter: "Jõulud džunglis" tegelased pole eriti huvitavalt lahti kirjutatud

Ralf Sauteri sõnul tuletab "Jõulud džunglis" meelde ka "Eia jõule Tondikakul". "Ka Jaak Kilmi filmis on veidi keskkonnakaitse teemat sees," selgitas ta ja lisas, et värske kodumaine jõulufilm on valminud koostöös Lätiga ning peategelasi mängivadki lätlased. "Lavastajaks on Jaak Kilmi ja Eesti näitlejatest ilmuvad filmi teises pooles välja Pääru Oja, Saara Pius ja Tõnu Kark."

"Kilmi viis oma näitlejad Indoneesia džunglisse ning tegid seal jõulufilmi, mis on üsna omapärane lähenemine," tõdes ta ja mainis, et "Jõulud džunglis" räägibki sellest, kuidas me jõule tõlgendame. "Palju on lapsi, kelle jaoks jõulud seostuvad lume ja jõuluvanaga, aga see film räägib, mis saab siis, kui üks pere eesotsas lastega läheb keskkonda, kus jõule ei tähistata."

"Ma pidin selles filmis paraku pettuma," nentis ta ja rõhutas, et kuigi ta üritas sellest mööda vaadata, siis hakkas teda häirima, kuidas Läti näitlejad olid dubleeritud eesti keelde. "Turuplaan on see, et film antakse ka Lätis välja ning seal on omakorda see, et film on dubleeritud läti keelde."

Sauteri arvates on suurim probleem "Jõulud džunglis" puhul aga see, et kui lapsed lõpuks džunglisse jõuavad, siis pole film endas enam eriti kindel ega tea täpselt, mida teha. "Tuuakse sisse üha uusi tegelasi, mistõttu kaotab film oma suuna ära ja jookseb väga laiali."

"See lugu mind ei haaranud, need tegelased pole eriti huvitavalt lahti kirjutatud," ütles ta ja kinnitas, et kui koguperefilmis on mingi suur seiklus, siis tegelased peaksid olema piisavalt mõistetavad oma tundemaailmas. "See film ei tegele väga tunnete ega hingega ning jääb seetõttu napiks."

"Valge perekonna paigutamine võõrasse kultuuri pole filmis väga lugupidavalt lahendatud, mõnd vaatajat võib isegi häirima jääda, kuidas perekond tuleb toime selles võrras kultuuris ja eksootikas," tõdes ta.