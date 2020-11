Ralf Sauter: "Hüvasti, NSVL" on lõbus nostalgiasähvatus

Ralf Sauter selgitas, et kuigi "Hüvasti, NSVL" on Lauri Randla esimene täispikk mängufilm, siis tema on režissööri loominguga tuttav juba tänu lühifilmile "Mausoleum". "See oli lahe spekulatiivajalooline lühifilm," ütles ta ja rõhutas, et režissööri värsket filmi saab vaadata ka veebis. "Kui minna PÖFFi virtuaalseansside lehele, siis see film linastub ka Pimedate Ööde filmifestivalil ning seda saab ka kodus vaadata."

"Tegemist on hästi kerglase ja südamliku komöödiaga, mida mina kirjeldaksin kui lõbusat nostalgiasähvatust," mainis ta ja rõhutas, et filmis on nostalgiline moment väga tugev. "Filmi sündmused toimuvad 1980. aastate lõpus ning keskmes on poiss Johannes, film ongi tema kasvamise lugu."

"Film jälgib praegust trendi, kus me näeme noorte poiste maailmavaadet ja elutunnetust," ütles Sauter ja tõi välja, et sarnast käsitlust sai näha ka Janno Jürgensi debüütfilmis "Rain".

Samuti rõhutas filmikriitik, et näitlejatevaheline keemia töötab väga hästi. "Visuaalne pool on ka väga tugev, film on lahedates erksates värvitoonides, heas mõttes siirupise välimusega," selgitas ta ja lisas, et "Hüvasti, NSVL-is" on ka väga naljakaid momente. "Kui ema läheb Soomes ja toob sealt tagasi Dumle komme, samuti on poisil Soomest toodud vilkuvaid jalatsid."

"Mul on filmiga ka üks probleem, sest seal pole huvitavat läbivat konflikti või väga tugevat narratiivi sees," tõdes Ralf Sauter ja mainis, et kuigi "Hüvasti, NSVL-is" on huumorikaid kohti, siis põnevat lugu seal pole. "Väga vahva film, aga mitte eriti sisukas."