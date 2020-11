Lauri Randla filmist "Hüvasti, NSVL": olen kasutanud seal oma perekonna ajalugu

"Hüvasti, NSVL" räägib loo ingerisoome perre sündinud Johannesest, kes kasvab üles keerulistes tingimustes. Tema ema kolib Soome tööle ning poiss veedab suurema osa lapsepõlvest vanavanemate juures Sillamäel. Taustal rullub lahti ka lugu Nõukogude Liidu lagunemisest ning ühe noore inimese ülekasvamisest.

Ingerisoome juurtega ja Soome kodakondsusega režissöör Lauri Randla kinnitas, et filmis on palju detaile ka tema enda elust. "Kui ma 2008. aastal filmikooli sisse astusin, siis tuli kirjutada fiktiivne biograafia endast, kasutades teatud faktilisi elemente enda elust," selgitas ta ja mainis, et sellest sündis "Hüvasti NSVL" esimene versioon. "Ma olen kasutanud filmis enda perekonna ajalugu ja ingerisoome keelt."

Produtsent Peeter Urbla tõi välja, et Lauri Randla alustas tööd "Hüvasti, NSVL" kallal juba aastaid tagasi, esimest korda oli see projekt Soomes arutusel juba 2013. aastal. Pärast seda kulus aga veel aastaid, enne kui film tootmisesse jõudis, võtted toimusid alles 2018. aasta suvel.

"Lauri Randla üritas sellele projektise aastaid Soomest tootjaid leida, aga see ei õnnestunud ja siis ta tuli jälle minu juurde," sõnas Urbla ja tõdes, et "Hüvasti, NSVL" on ilmselt esimene Eesti peatootjaga mängufilm, kus teise maa kodanik on pearežissöör. "Rahastamine oli küllaltki keeruline, aga EFI tuli ilusti taha ja Kultuurkapital oli varem ka stsenaariumit toetanud."

Kui Eesti vaatajate ette jõuab "Hüvasti NSVL" alles praegu, siis Eesti-Soome koostööfilm on põhjanaabrite kinodes juba linastunud ja tõusis ka üheks läbi aegade edukaimaks Eesti filmiks sealses kinolevis. Eesti esilinastus toimub Pimedate Ööde filmifestivalil, kinolevisse jõuab film 27. novembrist. PÖFF-il saab filmi näha ka spetsiaalse vaegnägijatele mõeldud kirjeldustõlkega.