PÖFFi debüütfilmide võistlusprogrammis osaleb Lauri Randla "Hüvasti, NSVL"

Nostalgiline draamakomöödia "Hüvasti, NSVL" räägib loo ingerisoome perekonna värvikast elust ENSV lõpuaastatel. Perepoeg Johannese silme kaudu jutustatav läugu põhineb ingerisoomlasest autori lapsepõlveelamustel. Filmi operaator on Elen Lotman, kunstnik Jaana Jüris ja peaprodutsent Peeter Urbla. Peaosas Niklas Kouzmitchev.

Kokku on debüütfilmide võistlusprogrammis 18 filmi, millest kümne puhul on tegu maailma-, seitsme puhul rahvusvahelise ja ühe puhul Euroopa esilinastusega.

PÖFFi juht Tiina Lokk nimetas tänavust valikut jõuliseks, väljakutsuvaks ja mitmekesiseks, mis esindab filmikunstis kõike värsket ja vitaalset. "Kui filmitööstus ühel heal päeval taastub, viivad just sellised autorid seda edasi," ütles ta.

Maailmajagudest on tänavuses võistluskavas Euroopa, Aasia, Ameerika ja Austraalia filme: 11 Euroopast, neli Aasiast, kaks Ameerikast ja üks Austraaliast. Esimest korda võib võistluskavast leida Süüria filmi.

24. Pimedate Ööde filmifestival leiab aset 13. novembrist 29. novembrini kombineeritud kujul, filme saab esimest korda vaadata nii kinodes kui virtuaalselt.

Kogu debüütfilmide võistlusprogamm:

"Sentents" ("Сентенция")

Režissöör: Dmitri Rudakov

GULAG-i laagrites istunud kirjanik, "Kolõma juttude" autor Varlam Šalamov kustub vaikselt trööstitus vanadekodus, on kaotanud nägemise ja kuulmise, kuid jätkab kõige kiuste loomingulist tegevust, püüdes artikuleerimata kõnes edastada elu viimaseid luuleridu. Kaks kirjaniku austajat püüavad iga tema sõna, et neid tuleviku tarvis talletada. Sümbolistlik kurbmäng. Ood loomingule. Festivalil toimub filmi maailmaesilinastus.

"Rätsep" ("Raftis")

Režissöör: Sonia Liza Kenterman

Ateenas tegutsev põline rätsepatöökoda satub majanduskriisi tõttu kokkuvarisemise äärele. Omaniku poeg Nikos otsustab alustada algusest ja leiutada midagi hoopis uut – ratastel töökoja – ja minna ise klientide juurde. Sügavalt isiklik ja liigutav draamakomöödia Kreeka lähiajaloo karmidest ja süngetest hetkedest. PÖFF-il toimub filmi maailmaesilinastus.

"Tagantpoolt teine" ("Den næstsidste")

Režissöör:Jonas Kærup Hjort

Tähtsusetu kommunaalametnik siseneb veearvestit kontrollides hiiglaslikku hoonesse, kust ta ei leia enam väljapääsu. Kafkalik allegooria täis groteskselt süsimusta absurdihuumorit. PÖFF-il toimub filmi maailmaesilinastus.

"Olümpose modell" ("Modell Olimpia")

Režissöör: Frédéric Hambalek

Meeleheitel ema töötab välja kummalise plaani oma destruktiivsete kinnisideedega poja abistamiseks. Asi läheb käest, kui plaani kaasatakse naabritüdruk, kes sellest ise ei tea. Absurdidraama, mis uurib nooruki vaimumaailma tumedaid ihasid ja ühe ema kanaemalikke kasvatusmeetodeid. PÖFF-il toimub filmi maailmaesilinastus.

"Mulle teadaolevalt" ("Legjobb tudomásom szerint")

Režissöörid: Nándor Lörincz ja Bálint Nagy

Nóra ja Dénes otsustavad adopteerida lapse, kes liidaks nad uuesti pereks ja päästaks mõraneva abielu. Ühel hommikul ilmub Nóra aga koju ja väidab, et teda vägistati. Dénesile hakkab üha enam tunduma, et see pole muud kui järjekordne appikarje tähelepanu järele. Teravalt pingeline lugu, mis põhineb tõsielulisel juhtumil. Festivalil toimib filmi maailmaesilinastus.

"Ülim õnn" ("Great Happiness")

Režissöör: Wang Yiao

Hiina ühe-lapse-poliitika ajal sündinud kolm sõpra seisavad silmitsi proovikividega, mille veeretab nende teele moodne materialistlik ühiskond. Nende elu tõusud ja mõõnad rulluvad lahti tragikoomiliste juhtumite kaudu. Läbinägelik ja irooniline draama tänapäeva Hiina ühiskonnast. Festivalil toimub filmi maailmaesilinastus.

"Mooniväli" ("Câmp de maci")

Režissöör: Eugen Jebeleanu

Geist politseinik, kes varjab oma seksuaalset orientatsiooni, peab sekkuma LGBT-teemalise kinoseansi pärast puhkenud protestiaktsiooni, mille korraldavad homofoobid. Psühholoogiline pinevus keeratakse viimase vindini. PÖFF-il toimub filmi maailmaesilinastus.

"Hing tahab lennata" ("El alma quiere volar")

Režissöör: Diana Montenegro

10-aastane Camila avastab, et kõik tema suguvõsa naised peavad end neetuks ja süüdistavad selles oma elu tabanud häda ja viletsust. Kuidas peaks eluga edasi minema? Matriarhaatlik saaga, delikaatne ja intiimne portree naiselikkusest ja kompleksidest. Festivalil toimub filmi maailmaesilinastus.

"Karneval" ("Karnawal")

Režissöör: Juan Pablo Félix

Noor malambo-tantsija valmistub oma elu kõige tähtsamaks võistluseks, kui vangist lubatakse mõneks päevaks koju tema kurjategijast isa, kes kisub poja kriminaalsesse maailma. Sotsiaalne draama, millest saab ootamatult põnevik. Festivalil toimub filmi maailmaesilinastus.

"Tõlkija" ("Almutarajim")

Režissöörid: Rana Kazkaz ja Anas Khalaf

Poliitilise pagulasena Austraalias elav süürlasest tõlk naaseb eluga riskides kodumaale, kui seal puhkeb revolutsioon ja tema vend arreteeritakse. Teravamat sorti põnevusdraama, mille tegevus rullub lahti ühes maailma kõige problemaatilisemas piirkonnas. Festivalil toimub filmi maailmaesilinastus.

"Hüvasti, NSVL"

Režissöör: Lauri Randla

Johannes sünnib tudengist üksikemale ja jääb vanavanemate kasvatada, samal ajal kui ema ajab hipiasju ja protesteerib Afganistani sõja vastu. Kanged karakterid tülitsevad omavahel, kuni ema kombineerib end KGB kaudu Soome tööle ja Johannesel tuleb hakata üksinda elu tōsiasju avastama. Ta armub kōrvuni kooliõde Verasse, kakleb, riskib, saab karistada… ja taustal laguneb kurjuse impeerium, mida peeti igaveseks. Ingerisoome perekonna värvikas elu Eestis nõukaaja viimastel aastatel. Festivalil toimub filmi rahvusvaheline esilinastus.

"25 aastat süütuna" ("25 lat niewinnosci. Sprawa Tomka Komendy")

Režissöör: Jan Holoubek

Süütu noor mees – Tomasz Komenda – mõistetakse teismelise tüdruku vägistamise eest 25 aastaks vangi. Vaatamata ülekohtule säilitab ta nende pikkade aastate jooksul lootuse ja inimlikkuse. Põhineb tõestisündinud lool, mis vapustas kogu Poolat. Festivalil toimub filmi rahvusvaheline esilinastus.

"Must valgus" ("Bit-Gwa Cheol")

Režissöör: Bae Jong-dae

Autoavariis hukkunud mehe naine hakkab süütundest vaevatuna uurima avarii põhjusi, sisenedes varjatud saladuste labürinti. Psühholoogiline draama. Festivalil toimub filmi rahvusvaheline esilinastus.

"Vaenlased" ("Doshmanan")

Režissöör: Ali Derakhshandeh

Linnakeses hakkavad levima anonüümsed kirjad, mis süüdistavad keskealist Zorehi mitmetes pattudes. Varsti selgub, et kirju saadab ta ise. Ootamatu süžeega film üksindusest. Festivalil toimub filmi rahvusvaheline esilinastus.

"Meeletult elus" ("Une Vie Démente")

Režissöörid: Ann Sirot ja Raphaël Balboni

Alex ja Noémie valmistuvad esimese lapse sünniks, kui nende elu keerab pea peale Alexi ema, kellel avastatakse kiirelt arenev dementsus. Ta muutub ise lapseks, külvates ohjeldamatut kaost nii kodus kui ka väljaspool seda. Draamakomöödia. PÖFF-il toimub filmi rahvusvaheline esilinastus.

"Fortuna – tüdruk ja hiiglased" ("Fortuna")

Režissöör: Nicolangelo Gelormini

"Su nimi on Nancy. See on sinu kodu," kinnitab ema oma väikesele tütrele. Aga too ei ole selles sugugi veendunud. Sõbrannad Nicola ja Anna on ainsad, kes teda mõistavad. Nad ütlevad, et Nancy on Fortuna-nimeline printsess, kes peab leidma tee tagasi oma planeedile. Stiilne ja sünge fantaasiadraama, kus miski pole nii, nagu näib. Festivalil toimub filmi rahvusvaheline esilinastus.

"Üleujutus" ("The Flood")

Režissöör: Victoria Wharfe McIntyre

Kui Jarah kaotab oma abikaasa, lapse, maatüki ja takkapihta ka süütuse, võtab ta ette hirmsa kättemaksu. Üllatav ja verine, aga ka tujutõstev sõit pea võimatuna tunduval lepituse karussellil. Vestern, mida rikastavad aborigeenide kultuuri poeesia, pärand ja ajalugu. Festivalil toimub filmi rahvusvaheline esilinastus.

"Kui tuul peaks vaibuma" ("Si le vent tombe")

Režissöör: Nora Martirosyan

Prantslasest ekspert peab andma hinnangu, kas ennast iseseisvaks kuulutanud Mägi-Karabahhi lennujaam on avamiskõlblik. Ta riskib kõigega, et aidata sel suletud piirkonnal ennast maailmale avada. Päevakajaline draama. Festivalil toimub filmi Euroopa esilinastus.

VÄLJASPOOL VÕISTLUST

"Sugulased" ("Kindred")

Režissöör Joe Marcantonio

Last ootav naine leiab end pärast elukaaslase hukkumist tema kummalise perekonna hoole alt. Mida aeg edasi, seda enam hakkab nende osavõtlikkus meenutama vanglat ja tundub, et neil on peagi sündiva lapsega oma plaan. Psühholoogiline põnevusfilm. Festivalil toimub filmi Euroopa esilinastus.

"Süda tuksub tuks-tuks-tuks" ("Explota Explota")

Režissöör: Nacho Álvarez

1970ndate Hispaanias, kus teeb oma viimaseid hingetõmbeid Franco diktatuur, püüdleb noor tantsijanna oma unistuse poole saada teletäheks. Muusikalifilm täis kirkaid värve, elurõõmu ja Raffaella Carrà surematuid lööklaule.

"Miks mitte sina" ("Hochwald")

Režissöör: Evi Romen

Pärast seda, kui Roomas tapetakse queer-peo massitulistamises Mario esimene armastus Lenz, naaseb ta oma konservatiivsesse kodukülla Tiroolis, kus temast saab süüdistavate pilkude sihtmärk. Maailmaesilinastus toimub koostöös Zürichi filmifestivaliga.