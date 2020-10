Peeter Simmi film "Vee peal" osaleb PÖFFi põhivõistlusprogrammis

Pimedate Ööde filmifestival teeb tänavu rekordi, kuna festivalil esilinastub rohkem Eesti filme kui kunagi varem. Festivali korraldajad avaldasid, et festivali põhivõistlusprogrammi kuulub režissöör Peeter Simmi uus film "Vee peal", mille maailma esilinastus toimub just PÖFF-il.

Peeter Simmi film "Vee peal" põhineb samanimelisel Olavi Ruitlase romaanil, mis räägib ühe noore poisi elust 1980. aastate Võrumaal. Režissöör kinnitas, et kuigi filmi tootmine võttis mitu aastat aega, siis said nad töötada omas rahulikus tempos ning protsess ei käinud kellelegi üle jõu.

"Ega ta päris esimese korraga meil ei käivitunud, natukene tuli ka pisaraid valada," tõdes Simm ja sõnas, et seetõttu pidid nad ka osad näitlejad välja vahetama. "Nad kasvasid lihtsalt välja, aga õnn on see, et nad ikkagi teistes rollides kaasa teevad."

"Vee peal" on pärast kolmeaastast pausi esimene kodumaine linateos, mis kuulub PÖFFi põhivõistlusprogrammi, viimati jõudis sinna 2017. aastal Sulev Keeduse "Mehetapja / Süütu / Vari". Filmi peaosas on Rasmus Ermel, teistes osades Aurora Künnapas, Marko Matvere, Aarne Soro, Kalju Orro, Maria Klenskaja, Guido Kangur ja teised. Operaator on Manfred Vainokivi, kunstnik Eugen Tamberg ja produtsendid Marju Lepp ja Manfred Vainokivi.

PÖFFi programmi koostaja Tiit Tuumalu sõnul on "Vee peal" hea film, mis tabab väga hästi Ruitlase teose üdi, seal on ühendatud koomiline ja traagiline, õrn ja julm. "Siin on palju esimesi, siin on esimene tillinäppimine, esimene armumine ja ka esimene kokkupuude surmaga, mida Peeter Simm esitleb teada-tuntud lüürilis-groteskses laadis."

Simm kinnitas, paljuski on tema ekraniseering jäänud truuks Ruitlase raamatule, kuid kalapüüki näeb filmis vähem. Seejuures tuli talle üllatusena, et nii paljud inimesed on seda teost lugenud. "Koolilapsed on väga paljud seda lugenud," rõhutas ta ja mainis, et "Vee peal" on mingi põlvkonna jaoks midagi "Kevade" sarnast. "Paljud on seda lugenud ja paljudele see meeldib, ma tahaks väga loota, et me pole nende inimeste lootusi väga petnud."

Lisaks Peeter Simmi värskele filmile on PÖFF-i kavas tänavu veel seitsme-kaheksa uue Eesti filmi esilinastused, festivali korraldajate sõnul on nende hulgas nii juba tuntud tegijate kui ka täiesti uute filmiloojate teoseid. Pimedate Ööde filmifestival algab 13. novembril.