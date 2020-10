PÖFF-i põhivõistlusprogrammis esilinastub Mika Kaurismäki uus film "Öö annab armu"

Kolme aasta järel on kavas Eesti film, Olavi Ruitlase menuraamatu "Vee peal" ekraniseering, mille režissöör on Peeter Simm. Eesti on panustanud veel taanlase Henrik Ruben Genzi sõjadraamasse "Erna on sõjas", mis on osaliselt filmitud Tartus ja selle ümbruses. Filmi kaastootjaks on stuudio Nafta Films.

Mitu filmi on kogunud juba tunnustust oma kodumaal. Prantsuse režissööri Naël Marandini "Elajad" võitis äsja rahvuvahelisel Saint-Jean-de-Luzi filmifestivalil peaauhinna. Ivaylo Hristovi "Hirm" sai aga peaauhinna Bulgaaria rahvuslikul filmifestivalil Kuldne Roos. Parima operaatoritöö eest pälvis rahvuslikul Fajri filmifestivalil auhinna Iraani režissööri Morteza Farshbafi "Tumaan". Sama preemia sai Vene rahvuslikul filmifestivalil Kinotavr Anna Melikjani "Kolmekesi". Hispaania režissööri Juanma Bajo Ulloa "Lapsuke" võitis Sitgesi fantaasiafilmide festivalilt parima muusika auhinna. Euroopa filmiakadeemia 2020. aasta parimate mängufilmide eelvalikusse kuulub "Lõppsõna".

24. Pimedate Ööde filmifestival leiab aset 13. novembrist 29. novembrini kombineeritud kujul – filme saab esimest korda vaadata nii kinodes kui virtuaalselt.

Põhivõistlusprogrammi filmid:

"Öö annab armu" ("Yö armahtaa")

Režissöör: Mika Kaurismäki

Soome

Keset möllavat koroonapandeemiat kohtuvad ühes Helsingi baaris juhuslikult kolm meest, kõik oma eluga puntrasse jooksnud. Öö jooksul jagatakse muresid ja innustatakse üksteist eluga edasi minema. Improvisatsioon annab filmile kordumatu eheduse. Maailmaesilinastus.

"Juurte küljest lahti" ("Hilo de retorno")

Režissöör: Erwin Goggel

Kolumbia

Troopiline torm hävitab Bogotá vaeses linnaosas elava Marina kodu ja ta on sunnitud naasma maale, oma sünnikohta, mis on täis valusaid mälestusi ja vägivalda. Unenäolise atmosfääriga filmis liiguvad minevik ja olevik läbisegi ning aeg justkui kaotab oma tähenduse. Maailmaesilinastus.

"Armugan"

Režissöör: Jo Sol

Hispaania

Pürenee mägedes räägitakse legendi Armugánist – mehest, kes aitab surijatel minna. Teda peljatakse, aga kutsutakse ikka ja jälle appi. Poeetiline ja filosoofiline film inimese kokkupuutest surmaga. Maailmaesilinastus.

"Teekond Eedenisse" ("Акыркы көч")

Režissöörid: Bakõt Mukul ja Dastan Džapar Uulu

Kõrgõzstan



Vanaduspõlve pidav kirjanik peab valima, kas anda oma viimane varandus ära tema vaimset pärandit edasi kandva, kuid raskelt haige kolleegi või kõrvuni võlgades venna päästmiseks. Mõtisklus vanadusest ja üksindusest, aga ka kunsti tähenduse ja rolli pisendumisest tänapäeva materialistlikus ühiskonnas. Maailmaesilinastus.

"Tähtede poole" ("蓝色列车")

Režissöör: Zhang Dalei

Hiina

Endine salakaubavedaja Ma Biao naaseb pärast vanglast vabanemist oma kodulinna, mis asub Hiina ja Venemaa piiril. Ta otsib oma kunagist armastust Karinnat, kelle kujutluspilt ei lase temast lahti. Paraku kerkivad minevikust esile ka sünged varjud. Omapärane atmosfäär, napp dialoog ja sugestiivsed laulud – film, mis on justkui sõltumatu ajast ja ruumist. Rahvusvaheline esilinastus.

"Puurilinnud" ("Bis Wir Tot Sind Oder Frei")

Režissöör: Oliver Rihs

Šveits-Saksamaa

Idealistlik advokaat Barbara Hug tahab kasutada ära legendaarse kurjategija, vanglast põgenemise meistri Walter Stürmi populaarsust, et reformida Šveitsi ajast ja arust karistusseadustikku. Ülimalt ebatavaline armastuslugu, mille tegelaskujud on pärit reaalsest elust. Rahvusvaheline esilinastus.

"Sildimaalija" ("Pilsēta pie upes")

Režissöör: Viesturs Kairišs

Läti-Leedu-Tšehhi

Üle Läti rulluv teine maailmasõda koos pidevalt vahetuva võimuga kisub oma keerisesse ka sildimaalija Ansise. Tragikomöödia, milles komöödialik nihestatus ja ajastu traagika kogu oma koleduses eksisteerivad kõrvuti. Rahvusvaheline esilinastus.

"Elajad" ("La terre des hommes")

Režissöör: Naël Marandin

Prantsusmaa

Noor naine tahab äratada uuele elule oma isale kuuluvat ja pankroti äärele sattunud karjafarmi, paludes selleks kohaliku mõjuvõimsa kogukonnaliidri toetust. Maskuliinses ühiskonnas ei käi aga asjad nõnda lihtsalt ja temast saab vägivalla ohver. Terav sotsiaalne draama. Euroopa esilinastus.

"Fänn" ("Fan Girl")

Režissöör: Antoinette Jadaone

Filipiinid

Teismeline fänn järgneb salamahti oma filmitähest iidolile ja satub häärberisse, kus tema kangelane näitab talle oma teist palet. Šokeeriv lugu fantaasiate purunemisest karmis reaalsuses. Euroopa esilinastus.

"Kaugel eemal" ("Jeong-mal Meon Got")

Režissöör: Park Kun-young

Lõuna-Korea

Kui eelmisele elule mõistatuslikult selja pööranud ja maale kolinud Jinwoo´d külastab tema ülikoolikaaslasest sõber Hyunmin, pöörab see rahuliku kohakese elu pea peale. Rahvusvaheline esilinastus.

"Sanremo"

Režissöör: Miroslav Mandic

Sloveenia-Itaalia

Bruno ja Duša elavad vanadekodus ja on üksteisesse armunud. Kuid nende armastuslugu on katkendlik, sest mälu pole enam see – nad kipuvad pidevalt teineteist unustama. Nii saab ikka ja jälle esimest korda kohtuda. Poeetilise filmikeelega mõjus draama armastusest ja ajast. Rahvusvaheline esilinastus.

"Lapsuke" ("Baby")

Režissöör: Juanma Bajo Ulloa

Hispaania

Narkosõltlasest ema müüb oma vastsündinud lapse, kuid kahetseb peagi oma otsust ja asub teda otsima. Ta jõuab välja keset metsa asuva kummalise majakeseni ja peab seal vastu astuma oma hirmudele. Tekstita, õudusfilmi sugemetega moodne muinasjutt, mida on võrreldud visuaalse luulega. Rahvusvaheline esilinastus.

"Hirm" ("Страх")

Režissöör: Ivaylo Hristov

Bulgaaria-Prantsusmaa

Bulgaaria-Türgi piiri ääres elav naine satub metsas illegaalselt piiri ületanud Aafrika migrandi peale. Ta pakub mustanahalisele mehele peavarju. See tekitab aga külaelanikes hirmu ja nad hakkavad nõudma mehe kohest lahkumist. Irooniline draamakomöödia, mis tegeleb meie hirmude ja eelarvamustega. Rahvusvaheline esilinastus.

"Tumaan" ("Tooman")

Režissöör: Morteza Farshbaf

Iraan

Kirglik hasartmängija Davood kulutab kogu oma raske tööga teenitud raha spordiennustuste peale, kuni hakkavad mõranema peresuhted ja sõprade usaldus ning tuleb võidelda koguni oma elu eest. Põnevusdraama raha pimestavast võimust. Rahvusvaheline esilinastus.

"Erna on sõjas" ("Erna I Krig")

Režissöör: Henrik Ruben Genz

Taani-Eesti-Belgia

Pärast seda, kui Erna lihtsameelne poeg mobiliseeritakse esimesse maailmasõtta, maskeerub naine meheks, et pojale järgneda ja teda sõjakeerises kaitsta. Liigutav lugu jõulisest naisest ja vankumatust emaarmastusest. Rahvusvaheline esilinastus.

"Voodisse aheldatud" ("Хэвтрийн Хүн")

Režissöör: Byamba Sakhya

Mongoolia

Noor kirjanik otsustab ühel heal päeval voodist mitte tõusta. Tavatu samm toob kaasa mitmeid tagajärgi. Film nagu armastusluuletus, omanäoline lugu, mis annab võimaluse korraks peatuda ja mõtiskleda selle üle, kuidas me jõudsime sinna, kus me parasjagu oleme. Rahvusvaheline esilinastus.

"Peegelpildis" ("Spoguli")

Režissöör: Laila Pakalnina

Läti-Leedu

Kui Lumivalgukese ema sureb, toob tema isa koju uue naise, kes armastab väga Crossfiti treeninguid, aga veel rohkem iseennast. Lumivalguke kasvab üles jõusaalis, kuni ühel heal päeval suudab ta teha rohkem burpee´sid ehk kosmonaudiharjutusi kui võõrasema. Teravmeelne tõlgendus igihaljast Lumivalgukese loost, eneseeksponeerimise ja selfinduse satiir. Maailmaesilinastus.

"Ulbolsõn – üksi kõigi vastu" ("Ұлболсын")

Režissöör: Ädilhan Jeržanov

Kasahstan-Prantsusmaa

Kohaliku auuli mõjuvõimas posija röövib Ulbolsõni õe, et teha temast oma noorem naine. Ulbolsõn otsustab õe päästa, heites kinda auuli patriarhaalsele mõtteviisile ja kommetele. Põnevusdraama. Maailmaesilinastus.

"Vee peal"

Režissöör: Peeter Simm

Eesti

Tundliku loomuga Andrest kasvatavad vanavanemad. Tema ainsateks sõpradeks on vangis istunud Valter, lollipaberitega Kolla ja teised värvikad tegelased, kes elavad sama hoovi peal. "Lapsepõlve lõpu" katsumuste eest pole põgeneda mujale kui Tamula järvele kala püüdma. Olavi Ruitlase menuraamatu ekraniseering. Maailmaesilinastus.

"Veel üks hingetõmme" ("Bir nefes daha")

Režissöör: Nisan Dağ

Türgi-USA

Istanbuli äärelinnas elav 19-aastane narkarist räppar Fehmi armub 25-aastasesse Devinisse, kes pärineb hoopis teisest keskkonnast. Kaks kadunud hinge inspireerivad teineteist, ent peagi kerkivad selle ebavõrdse suhte kohale varjupilved. Maailmaesilinastus.

"Kolmekesi" ("Трое")

Režissöör: Anna Melikjan

Venemaa

Elust tüdinenud abielumehe ellu tuleb teine naine. Mees ei suuda otsustada. Melodraama. Rahvusvaheline esilinastus.

"Sõna sõna vastu" ("Submissao")

Režissöör: Leonardo António

Portugal

Lúcia läheb kohtusse õigust nõudma, kui tema enda abikaasa ta vägistab. Selleks peab ta silmitsi seisma patriarhaalse ühiskonna iganenud arusaamadega, millest on läbi imbunud ka Portugali kohtusüsteem. Maailmaesilinastus.

"Parketil" ("Паркет")

Režissöör: Aleksandr Mindadze

Venemaa-Poola-Suurbritannia-Rumeenia

Kolm tantsijat, tango a trois leiutajat, tulevad 25 aastat pärast lahkuminekut uuesti kokku, et esineda tähtpäevakontserdil. Vanad tunded löövad taas lõkkele, nagu poleks möödunudki veerand sajandit. Tangodraama. Üllatuslikus kõrvalosas teeb kaasa Taavi Eelmaa. Maailmaesilinastus.

"Lõppsõna" ("Zarojelentes")

Režissöör: István Szabó

Ungari

Hinnatud kardioloog naaseb pärast pensionile saatmist kodukülla, kus on vabanenud perearsti koht. Paraku ei sobi tema tõekspidamised kohalikesse oludesse, tuues kaasa tõsiseid konflikte. Rahvusvaheline esilinastus.

"Koidik" ("Zora")

Režissöör: Dalibor Matanic

Horvaatia-Itaalia

Poja kaotusest traumeeritud perekond kistakse unenäoliste, ärevate sündmuste keerisesse. Müstiline draama. Maailmaesilinastus.