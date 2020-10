PÖFF-i virtuaalses meistriklassis osaleb Wes Andersoniga koostööd teinud filmikunstnik

PÖFF Black Roomi meistriklasside ja filmikunstnikele loodud töötubade õppeprogramm on pühendatud filmi visuaalsele keelele. Nädalane õppeprogramm, mis kestab 16. kuni 21. novembrini, on osa PÖFFi raames toimuvast filmitööstusüritusest Industry@Tallinn & Baltic Event.

Virtuaalses paviljonis toimuvaid meistriklasse on oodatud kuulama kõik filmihuvilised, Black Roomi õppeprogrammis osalemine on tasuta ja toimub konkursi alusel, kuhu on oodatud kandideerima kõik Eesti alustavad ja kogenud filmikunstnikud. Kandideerimiseks tuleb saata lühike elulookirjeldus soovituslikult koos portfoolioga aadressile elise.eimre@poff.ee.

Programmi mentorite ridadest leiab erineva spetsialiseerumisega oma ala tipptegijaid. Black Roomi esimene mentor Simon Weisse mudelitena loodud maailmad on tuntud eeskätt Wes Andersoni filmidest "The Grand Budapest Hotel" ja "Isle of Dogs". Praegu on Weissel käsil "Matrix 4", kus tema tööks on juhtida rekvisiitide osakonda.

Lisaks õpetab Suurbritannia filmikunstnik Jacqueline Abrahams tähendusliku visuaalse keele loomist ja piiritu fantaasia piiranguid filmide produktsiooni kontekstis. Abrahamsi tuntuimad filmid on "The Lobster" ja "Lady Macbeth". Itaalia filmikunstnik Emita Frigato õpetab filmikunstniku tööd žanri raamides, keskendudes seeläbi vesternitele. Frigato on töötanud filmidega "Happy as Lazzaro" ja "Wondrous Boccaccio".

Koostöös ajakirjaga Variety toimub Black Roomi mentorite ja Saksamaa tunnustatud stsenaristidega paneelvestlusena meistriklass, mis analüüsib filmi kujunemist sõnast visuaalseks keeleks. Lisaks saab koostöös Loomeinkubaatoriga toimuva tasuta osalusega meistriklassis õppida loovtöötaja personaalse brändi kujundamist.

PÖFF Black Roomi programm toimub virtuaalselt ja inglise keeles.