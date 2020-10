PÖFF Shorts avalikustas rahvusvahelise võistlusprogrammi

Eesti filmidest jõudis rahvusvahelisse võistlusprogrammi Helen Takkini psühholoogiline draama "Kuidas me ärkame" ("How We Wake Up"), milles peategelane Maria (Henessi Schmidt) hakkab uue suhte valguses kahtlema oma terves mõistuses. Vaimset tervist ja lähisuhtevägivalda käsitlev film teeb PÖFF Shortsil maailmaesilinastuse.

New Talents võistlusprogramm keskendub noorte filmitegijate loomingule. Selles linastub German Golubi lühifilm "Minu kallid laibad" (My Dear Corpses), mis võitis septembris tudengifilmide Oscari. Tallinna Ülikooli BFMi tudengi tragikoomiline linateos jutustab loo maalt pärit poisist, kes järsku koduta jääb ning raha teenimiseks asub tööle laibavedajana.

"Selleaastase võistlusprogrammi filmid on täiuslikud näited kunsti ja kultuuri väest keerulistel aegadel," võttis rahvusvahelise lühifilmivõistluse kokku programmi juht Laurence Boyce. "Kuigi enamus neist ei tegele käesoleva pandeemiaga, käsitlevad filmid päevakajalisi probleeme, mis on seotud seksuaalsuse, sooidentiteedi, rassismi ja migratsiooniga."

Rahvusvahelises animatsiooni võistluskavas võistlevad esimest korda kümme teost eraldi lasteanima kategoorias, nende hulgas Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakonna tudengi Maria Saveleva lõpufilm "Sa ei ole kiivi" ("You Are Not a Kiwi"). Kokku jõudis anima võistlusprogrammi tänavu 57 lühifilmi, mille seas on tugevalt esindatud animadokumentaalid ja sotsiaalpoliitilised teemad.

"Palju on teekonnafilme: pandeemia ajal tunduvad need peegeldavat vajadust animeeritud filmikunstis kogeda midagi äärmuslikumat ja põhjalikumat, kui oma ukselävel võimalik," kirjeldas filmisaaki animaprogrammi juht Vassilis Kroustallis.

Lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts koosneb kolmest võistlusprogrammist: rahvusvahelised võistlused lühifilmidele ja animatsioonidele ning üks rahvuslik võistlusprogramm.

Alates 2020. aastast kvalifitseeruvad PÖFF Shortsi parim lühi-, parim lühianima- ja parim Eesti film Ameerika filmiakadeemia auhinnale. PÖFF Shortsil on õigus esitada kandidaat ka Euroopa filmiakadeemia parima lühifilmi auhinnale, samuti kuulub PÖFF Shorts Briti filmiakadeemia kvalifitseeritud festivalide sekka, mille võistlusprogrammis näidatud Briti filmid võivad kandideerida sealse akadeemia auhinnale.

PÖFF Shorts rahvusliku võistlusprogrammi filmid kuulutatakse välja tuleval nädalal.

Kogu festivali kava avalikustatakse 6. novembril.

Rahvusvaheline lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts leiab aset 17.-25. novembrini. Filme saab tänavu vaadata nii kinosaalis kui virtuaalselt.