PÖFF Shortsi rahvuslikus võistlusprogrammi linastub 24 Eesti lühifilmi

Pimedate ööde filmifestivali (PÖFF) kärgfestival PÖFF Shorts valis 79 lühi- ja animafilmi seast välja 24 teost, mis võistlevad rahvusliku võistlusprogrammi tiitlile. Võitjal on tänavu esmakordselt võimalus saada õigus Oscari nominatsioonile.

Maailma esilinastuse teevad kokku 12 filmi, nende hulgas Leslie Laasneri debüütfilm "Kevin, ei!" (2020). Rahvusvahelise esilinastuse teeb režissöör German Golubi satiiriline draama "Värvid must-valgel".

Animafilme jõudis võistluskavasse neli: Kaspar Jancise "Kosmonaut", Leonid Shmelkovi "Merevaatega tuba", Ülo Pikkovi "Kilpkonn ja jänes" ning Pablo M. Ballaríni "Sabaots mao suus, kes hammustab iseend sabast".

Rahvuslik võistlusprogramm koondab enda alla eestlaste filme, mis on Eestis toodetud. Valikus on ka eesti filmitegijate välismaal tehtud filme ning eri riikidest pärit režissööride Eestis tehtud filme, kellest paljud on TLÜ BFMi või Eesti Kunstiakadeemia tudengid.

"2020. aasta rahvuslik võistlusprogramm ajab heas mõttes üle ääre, sest tegu on ühe festivali ajaloo suurima programmiga," kommenteeris lühifilmide programmijuht Laurence Boyce.

Alates 2020. aastast kvalifitseeruvad PÖFF Shortsi parim lühi-, parim lühianima- ja parim Eesti film Ameerika filmiakadeemia auhinnale. PÖFF Shortsil on õigus esitada kandidaat ka Euroopa filmiakadeemia parima lühifilmi auhinnale, samuti kuulub PÖFF Shorts Briti filmiakadeemia kvalifitseeritud festivalide sekka, mille võistlusprogrammis näidatud Briti filmid võivad kandideerida sealse akadeemia auhinnale.

PÖFF Shorts toimub 17. kuni 25. novembrini, kogu programm avalikustatakse 6. novembril.

PÖFF Shorts rahvuslik võistlusprogramm

"12", rež: Jyri Pitkänen, Eesti

"Ajakapsel", rež: Eric Romero, Eesti

"Duubel", rež: Oliver Remma, Eesti

"Emakivi", rež: Kersti Uibo, Eesti

"Hingetõmbehetk", rež: Nele Aunap, Eesti

"Julius", rež: Rebeka Rummel, Eesti

"Kevin, EI!", rež: Leslie Laasner, Eesti

"Kilpkonn ja jänes", rež: Ülo Pikkov, Eesti

"Koduigatsus", rež: Daria Litvichenko, Eesti

"Kosmonaut", rež: Kaspar Jancis, Eesti

"Merevaatega tuba", rež: Leonid Shmelkov, Eesti

"Ohver", rež: Natalja Matšenene, Eesti

"Paaripanija", rež: Hõbe Ilus, Mihkel Oksmann, Eesti

"Patt", rež: John Strandberg, Eesti

"Pensipäev", rež: Liis Lepik, Eesti

"Päeva sammud", rež: Anita Kremm, Eesti

"Sabaots mao suus, kes hammustab iseend sabast", rež: Pablo M. Ballarín, Eesti

"See räägib pulmast", rež: Vivian Säde, Eesti

"Sinine", rež: Tõnis Pill, Eesti

"Teene", rež: Bojana Babić, Eesti

"Teisel pool hirmu", rež: Ahmed Fouad Ragab, Eesti

"Vaata, mis sa tegid", rež: Carlos E. Lesmes, Eesti

"Välguga löödud", rež: Romet Esko, Eesti

"Värvid must-valgel", rež: German Golub, Eesti