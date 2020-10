Eesti režissööri German Golubi film võitis tudengifilmide Oscaril kuldmedali

Ameerika filmiakadeemia tunnustas 15. septembril parimaid tudengifilme üle maailma. Rahvusvahelise mängufilmi kategoorias kuulutati võitjaks kolm filmi, nende hulgas ka Tallinna Ülikooli BFM-i tudengi German Golubi linateos "Mu kallid laibad" ("My Dear Corpses").

Nüüd selgus aga ka iga kategooria paremusjärjestus:

Parim eksperimentaalfilm:

Kuldmedal - Curry Sicong Tian "Simulacra" (University of Southern California)

Parim Ameerika animafilm:

Kuldmedal - Pilar Garcia-Fernandezsesma "Ciervo" (Rhode Island School of Design)

Hõbemedal - Kate Namowicz ja Skyler Porras "Mime Your Manners" (Ringling College of Art & Design)

Pronksmedal - Daniela Dwek, Maya Mendonca ja Chrisy Baek "Hamsa" (School of Visual Arts)

Parim rahvusvaheline animafilm:

Kuldmedal - Pascal Schelbli "The Beauty" (Filmakademie Baden-Württemberg)

Parim Ameerika dokumentaalfilm:

Kuldmedal - Yucong Chen "Unfinished Lives" (University of Southern California)

Hõbemedal - Allison A. Waite "The Dope Years: The Story of Latasha Harlins" (University of Southern California)

Pronksmedal - Laura Zephirin "Making Waves" (New York University)

Parim rahvusvaheline dokumentaalfilm:

Kuldmedal - Maren Klakegg "Dear Father…" (Westerdals Institute of Film and Media, Kristiania University College)

Parim Ameerika mängufilm:

Kuldmedal - Talia Smith "Umama" (New York University)

Hõbemedal - Karishma Dube "Bittu" (New York University)

Pronksmedal - Rommel Villa Barriga "Sweet Potatoes" (University of Southern California)

Parim rahvusvaheline mängufilm:

Kuldmedal - German Golub "Mu kallid laibad" (Balti filmi- ja meediakool)

Hõbemedal - Percival Argüero Mendoza "Crescendo" (Centro de Capacitación Cinematográfica)

Pronksmedal - Marie Mc Court "I Was Still There When You Left Me" (Institut des Arts de Diffusion)

Ameerika filmiakadeemia valis parimad tudengifilmid välja 1474 kandidaadi seast, mis valmisid 207 Ameerika ja 121 rahvusvahelises filmikoolis.

Kõigil võitjatel on õigus kandideerida ka parima lühifilmi Oscari nominendiks, vastavalt siis kas mängufilmi, doki või animafilmi kategoorias.

Tallinna ülikooli BFM-i jaoks oli Golubi "Minu kallid laibad" esimene tudengi-Oscari võit.

"Väga võimas tunne, me oleme millegi suurega hakkama saanud. See, millega me päriselt hakkama saime, hakkab alles kohale jõudma ehk tunded alles jõuavad kohale ja mõistus ka. Me saime ka loa kandideerida Oscarile, mis on live action short film kategooria, mis tähendab seda, et me läheme nüüd meistriliigast olümpiale," ütles Golub ERR-ile septembris, kui selgus parimate hulka pääsemine.

Film jutustab loo maalt pärit poisist, kes järsku koduta jääb. Raha teenimiseks asub ta tööle laibavedajana. Kuigi režissöör on ka ise laibavedaja tööd teinud, ei ole teos autobiograafiline.

"Aga elu, mis nähtud sai seda tööd tehes, tähendas seda, et sa näed natuke rohkem, midagi, mida iga inimene ei näe. See andis küll omad mõtted ja jättis oma jäljed. See film ei ole surnukehadest, see on inimestest ja räägib, mis saab elavatest sel hetkel, kes on kõrval ja saadavad lahkunu nii-öelda viimasele teele. Me hakkame unustama, et me oleme surelikud, ja natuke selles võtmes ilma müstikata näidata, mis meie elu päriselt on," lisas Golub.

Praegu tegeleb Golub kahe filmiga: film Erika Salumäest ja samuti valmistab ta ette üht poliit-satiirilist filmi.

Tudengifilmide Oscareid antakse välja alates 1972. aastast, et anda võimalus alustavatele filmitegijatele ja tutvustada filmitööstuses nende talenti. Eesti filmitegijatest on varem tudengi-Oscari võitnud Tanel Toom filmiga "Pihtimus" (2010).