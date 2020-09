Eesti režissööri German Golubi film võitis tudengifilmide Oscari

Ameerika filmiakadeemia valis parimad tudengifilmid välja 1474 kandidaadi seast, mis valmisid 207 Ameerika ja 121 rahvusvahelises filmikoolis. Kõigil võitjatel on õigus kandideerida ka parima lühifilmi Oscari nominendiks, vastavalt siis kas mängufilmi, doki või animafilmi kategoorias.

Hetkel avaldati tudengi-Oscari põhikategooriates kolm võitjat, kuid 21. oktoobril selgub ka võitjate paremusjärjestus. BFM-i jaoks oli Golubi "Minu kallid laibad" esimene tudengi-Oscari võit.

Tudengifilmide Oscareid antakse välja alates 1972. aastast, et anda võimalus alustavatele filmitegijatele ja tutvustada filmitööstuses nende talenti. Eesti filmitegijatest on varem tudengi-Oscari võitnud Tanel Toom filmiga "Pihtimus" (2010).

Tudengi-Oscari tänavused võitjad:

Parim eksperimentaalfilm

Curry Sicong Tian "Simulacra" (University of Southern California)

Parim Ameerika animafilm

Pilar Garcia-Fernandezsesma "Ciervo" (Rhode Island School of Design)

Daniela Dwek, Maya Mendonca ja Chrisy Baek "Hamsa" (School of Visual Arts)

Kate Namowicz ja Skyler Porras "Mime Your Manners" (Ringling College of Art & Design)

Parim rahvusvaheline animafilm

Pascal Schelbli "The Beauty" (Filmakademie Baden-Württemberg)

Parim Ameerika dokumentaalfilm

Allison A. Waite "The Dope Years: The Story of Latasha Harlins" (University of Southern California)

Laura Zephirin "Making Waves" (New York University)

Yucong Chen "Unfinished Lives" (University of Southern California)

Parim rahvusvaheline dokumentaalfilm

Maren Klakegg "Dear Father…" (Westerdals Institute of Film and Media, Kristiania University College)

Parim Ameerika mängufilm

Karishma Dube "Bittu" (New York University)

Rommel Villa Barriga "Sweet Potatoes" (University of Southern California)

Talia Smith "Umama" (New York University)

Parim rahvusvaheline mängufilm

Percival Argüero Mendoza "Crescendo" (Centro de Capacitación Cinematográfica)

Marie Mc Court "I Was Still There When You Left Me" (Institut des Arts de Diffusion)

German Golub "Mu kallid laibad" (Balti filmi- ja meediakool)