PÖFF Shorts kuulutas välja võitjad, Romet Esko "Välguga löödud" sai õiguse kandideerida Oscarile

Rahvusvaheline lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts kuulutas välja kuue võistlusprogrammi võidufilmid. Ameerika filmiakadeemia nominatsiooniõiguse said Romet Esko mängufilm "Välguga löödud" (Eesti, 2020), Paul Masi animafilm "Kullakallis" (Prantsusmaa, 2020) ja Mariana Saffoni mängufilm "Sinu ja Milagrose vahel" (Colombia, 2020).

PÖFF SHORTS RAHVUSLIK VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Inga Diev, Fabian Driehorst, Sveta Grigorjeva

PARIM LÜHIFILM

"Välguga löödud" (Eesti, 2020)

Režissöör: Romet Esko

Žürii kommentaar: "Kaunilt meisterdatud austusavaldus, mis ühendab isikliku arhiivi ja mängleva lähenemise meediumile, luues kummitava ja meeldejääva filmi, mida tahaks korduvalt uuesti vaadata. Film räägib sügavalt isikliku, delikaatse, ent dünaamilise loo sõprusest, andes edasi ühtaegu autentse ja universaalse sõnumi. "Välguga löödud" on elu ja loomingulisuse tähistamine läbi kinokunsti, mis mõjub väga ajakohase ja vajalikuna."

ŽÜRII POOLT MAINITUD

"Merevaatega tuba" (Eesti, 2020)

Režissöör: Leonid Shmelkov

Žürii kommentaar: "Kaasahaarav loo jutustamine selle parimal kujul, "Merevaatega tuba" on mitmekihiline film armastusest selle puhtaimas vormis: toores ja segane, kuid samas humoorikas, aus ja siiras. Lummav maiuspala, mis pakatab originaalsusest ja loomingulisusest, avaldades žüriile muljet sügavuse ja filmi võimega lähemal vaatlemisel avada ootamatuid üllatusi."

ANIMA VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Jury: Agnés Bizzaro, Oskar Lehemaa, David Sproxton

PARIM LÜHIFILM

"Kullakallis" (Prantsusmaa, 2020)

Režissöör: Paul Mas

Žürii kommentaar: "See film kasutab animatsiooni kunstlikkust, et pääseda valusalt lähedale elulistele teemadele. Žürii hindab filmi lihtsat stiili ning täpsekäelist loo jutustamist, mille kaudu tuuakse vaatajateni keerulised teemad, mis jäävad nendega veel peale viimseid lõputiitreid."

ŽÜRII POOLT MAINITUD

"Suveniir" (Prantsusmaa, 2020)

Režissöör: Bastien Dubois

Žürii kommentaar: "Eraldi toome välja filmi, kus kasutades suurepärast kombinatsiooni animatsioonistiilidest, tuuakse vaataja silmade ette lugu sõjatraumadest, perekonfliktidest ning lõppude lõpuks ka loomeprotsessist. Žürii leiab, et see film suudab 15 minuti jooksul öelda rohkemat kui suurem osa filme 90 minutiga."

PARIM LASTEANIMATSIOON

"Matilda ja varupea" (Leedu, 2020)

Režissöör: Ignas Meilūnas

Žürii kommentaar: "Imetabane erksates toonides animeeritud rännak suure pinge all elava lapse ellu, kes on üllatusi täis teekonnal leidmaks oma iseseisvust ning kinnitamaks oma iseloomu. Tegemist on iroonilise ja värske looga tugevast tüdrukust, kes leiab viisi, kuidas hoida oma vaim nii vabana kui võimalik."

ZÜRII POOLT MAINITUD LASTEANIMATSIOON

"Pink" (Suurbritannia, 2020)

Režissöör: Rich Webber

Žürii kommentaar: "Film, millel on niivõrd täiuslik ajastus, kus animatsioon väljendub oma parimal kujul; nii täis huumorit ja emotsiooni, ja see kõik on mahutatud lühikesse vormi."

NEW TALENTS ŽÜRII AUHIND PARIMALE TUDENGIANIMATSIOONILE

"Olen siin" (Poola, 2020)

Režissöör: Julia Orlik

Žürii kommentaar: "Minimalistliku lähenemisega heidab film võimsa pilgu perekonnadünaamikale ühe naise viimastel elupäevadel. Žürii tunnetas julgust lähenemises, kus subjekt on otseses mõttes esiplaanil ja keskpunktis, seistes silmitsi armastuse, kaotuse ja üksilduse teemadega liigutaval, tundlikul ja emotsionaalselt laetud viisil."

NEW TALENTS ŽÜRII POOLT MAINITUD TUDENGIANIMATSIOON

"Must lammas" (Prantsusmaa, 2019)

Režissöör: James Molle

Žürii kommentaar: "Värske ja energilise tunnetusega, ehkki retrostiilis film tegeleb eksistentsiaalsete küsimustega, mis tabavad meid kõiki, kui leiame end univesumis kadununa. See ajas meid ka naerma!"

LÜHIFILMI VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Jason Anderson, Jessie Mangum, Tambet Tuisk

PARIM LÜHIFILM

"Sinu ja Milagrose vahel" (Colombia, 2020)

Režissöör: Mariana Saffon

Žürii kommentaar: "Žüriile avaldas muljet filmi peen sisevaade ema ja tütre vahelisele keerulisele suhtele, peategelase vapustav näitlejatöö ning imeilus filmikeel. Režissöör näitab tähelepanuväärset oskust, hoolivust ja enesekindlust, tuues järk-järgult vaatajateni kõik suhtekihid, mis tegelaskujude vahel eksisteerivad.

ŽÜRII POOLT MAINITUD

"David" (Ameerika Ühendriigid, 2020)

Režissöör: Zachary Woods

Žürii kommentaar: "Lisaks säravate ja üllatavate näitlejatööde kolmikule tõestab see komöödia, et on korraga sama palju selgepilguline kui humoorikas."

NEW TALENTS ŽÜRII AUHIND PARIMALE TUDENGIFILMILE

"Anita" (Ameerika Ühendriigid, 2020)

Režissöör: Sushma Khadepaun

Žürii kommentaar: "Žüriid tabas filmitegija julgus, intelligentsus ja vaprus kujutamaks lõhet naise oodatud autonoomia ja tegevusvõimekuse ning karmide piirangute vahel, mida ei suru talle peale ainult ühiskond, vaid ka inimesed tema kõige lähedasemates suhetes. Filmitegija saavutab oma ambitsioonid läbi filmi täpsete kompositsioonide, tundlike näitlejatööde ja tõusvate pingete."

ŽÜRII POOLT MAINITUD

"Katkised juured" (Hispaania, 2019)

Režissöör: Alberto Gross

Žürii kommentaar: "Žüriil on hea meel tunnustada filmi noorte näitlejate tähelepanuväärsete etteastete ja empaatia eest, mida film väljendab tegelaskujude vastu, kes on sattunud tugevalt ja laialt resoneeruvasse ning keerulisse olukorda."

Võidufilme saab näha 22. novembril kell 21.00 Coca-Cola Plazas ning 29. novembril kell 13.15 Tartus Athena keskuses ja kell 16.00 Tallinnas kinos Artis. 24. Pimedate Ööde filmifestival jätkub kuni 29. novembrini.