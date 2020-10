Just Filmi festivali tegevjuht Mikk Granström kinnitas, et vaatamata koroonakriisile on nad saanud võistlusprogrammi 12 väga huvitavat filmi. "Linastuvad filmid näitavad ühelt poolt, milline oli noorte elu enne maailma raputanud suurt kriisi ja teiselt poolt puudutab igavesi probleeme, nagu esimene armastus, eneseleidmine, suhted vanemate ja sõpradega," mainis ta ja tõi välja, et programmis on väga värsked ja uued filmid, millest paljude jaoks on Just Filmi näol tegemist sel aastal esimese festivaliga.

Rahvusvahelist noortefilmide võistlusprogrammi hindab peale noortežürii ka kolmeliikmeline rahvusvaheline žürii, kes kuulutab välja Just Film grand prix auhinda vääriva filmi.

Pimedate Ööde Filmifestivali noorte- ja lastefilmide alafestival Just Film toimub tänavu 13. novembrist 29. novembrini.

Rahvusvaheline noortefilmide võistlusprogramm:

"Süstlapargi laps" ("Needle Park Baby")

Režissöör: Pierre Monnard

11-aastase Mia vanemad on narkomaanid. Kui kohalik süstlapark, kus Mia vanemad tavaliselt igapäevast doosi saamas käivad, kinni pannakse, ja vanemad lahutavad, on tüdruk sunnitud koos emaga kaugesse väikelinna kolima. Pikka aega on Mia ainuke sõber tema ukulelet tinistav väljamõeldud sõber, kuid ajapikku leiab ta koolist uusi tuttavaid, kelle kodused elud pole samuti kõige roosilisemad. "Süstlapargi laps" on väga maitsekalt üles võetud linateos, kus oivaliselt on balansseeritud narkomaailma tumedus koos üles kasvava lapse perspektiiviga, kust leiab ka palju fantaasiat, helgust ja positiivseid hetki.

Film on soovituslik alates 14. eluaastast.

"Ütle talle" ("Tell Her")

Režissöör: Aleksandr Molochnikov

Rahvusvaheline esilinastus

Saša vanemad tülitsevad pidevalt ning kui nad lõpuks otsustavad lahku minna ja ema soovib Saša ning uue elukaaslasega Ameerikasse kolida, kukub poisi maailm kokku. Järsku leiab Saša end olukorrast, kus peab valima ema ja isa vahel. Valikut tegema sunnivad nii vanemad kui ka vanavanemad. Ometi ei too poisi otsus emaga Ameerikasse minna loodetud õnne ning lapse igatsus isa järele aina kasvab. Poiss teeb meeleheitlikke pingutusi, et säilitada head suhted mõlema vanemaga ning võita nende tähelepanu. See pole sugugi lihtne, sest vanemate omavaheline vägikaikavedu jätkub ka lahus elades ning Sašal on üha keerulisem end kuuldavaks teha.

Film linastub ka Just Filmi lapse õiguste programmis.

"Noored südamed" ("Young Hearts")

Režissöörid: Sarah Sherman, Zachary Ray Sherman

Noore inimese maailm on niigi keeruline, kogu aeg avastad midagi uut ja mõtled, kuidas kõigest aru saada. Kui lisandub veel esimene armastus, siis seda keerulisem. 14-aastane noormees kogeb esimest korda, mis tähendab olla armunud, kogu maailm oleks justkui muutunud ja tundub, et kõik on tema armastuse vastu. Südamlik film, kus tegelased ei soovi midagi muud kui õnne. Imeliste osatäjatega film jätab vaatajatesse positiivse emotsiooni ja näitab esimese armastuse võlu ja valu.

Film linastub ka Just Filmi lapse õiguste programmis.

"50 või kaks vaala kohtuvad rannal" ("50 or Two Whales Meet In The Beach")

Režissöör: Jorge Cuchi

Maailm on justkui pea peal. Mitte millestki pole võimalik aru saada. Segadus ei ole edasiviiv jõud. Kogu selle kaose eest, mis maailmas leidub, on vaja pugeda peitu ning tihti otsitakse lohutust sealt, kust seda tegelikult leida pole võimalik. "50 või kaks vaala kohtuvad rannal" on aus ja karm sissevaade sellisesse internetimängu nagu Sinine Vaal, kus noored peavad täitma 50 ülesannet ja viimane ülesanne on end ära tappa. Siin loos on noored, kes on üksi, justkui kõrvale tõugatud ning kes otsivad "väljapääsu" sellest lootusetust mängust.

See film ei ole lihtne vaatamine ja pole soovitatav kõigile. Miks seda filmi näitame? Peamine eesmärk on näidata, mis juhtub, kui noored jätta tähelepanuta, ilma inimliku kontaktita. Maailmast on vanematelgi keeruline aru saada, rääkimata siis noortest. Režissööri Jorge Cuchi debüütfilm kujutab seda maailma ilma ilustamata. Ning ka filmi lõpp on vaatajale teada. Seda filmi peaksid eelkõige vaatama lapsevanemad, õpetajad ja kõik, kes noortega oma töös igapäevaselt kokku puutavad.

Film on alla 18-aastastele keelatud.

"Slaalom" ("Slalom")

Režissöör: Charlène Favier

Lyz Lopez on 15-aastane lootustandev suusataja, kes võetakse vastu väga rangesse treeningakadeemiasse Prantsuse Alpides. Akadeemias, kus treenitakse tulevasi olümpialootusi, juhatab vägesid endine suusaäss Fred, kelle peamine treeningmeetod on psühholoogiline vägivald. Kord juba akadeemiasse vastu võetud poisid ja tüdrukud peavad tegema kasvõi võimatut, aga Fred peab tulemusi nägema. Kui Fred aga palub Lyz'il end tema kabinetis rasvaprotsendi mõõtmiseks lahti riietada, hakkab tüdrukule tunduma, et lisaks tulemustele peab Fred veel muudki näha saama.

"Hundikari" ("The Pack")

Režissöör: Tomas Polensky

Selle aasta ühe oodatuma noortefilmi peategelane on 16-aastane David, kelle suurim unistus on saada professionaalseks hokimängijaks. Kõik läheb aga kergelt öeldes allamäge, kui Davidil avastatakse raskekujuline diabeet, mille ravimiseks tuleb talle lausa toru kõhtu paigaldada. Poisi pere otsustab kolida uude linna ning ta peab minema võõrasse kooli, kus liitub kohaliku hokitiimiga nimega "Hundikari". Uued tiimikaaslased ei võta uustulnukat just kuigi soojalt vastu – Davidit kiusatakse halastamatult ning hokitiimi kapten Jerry tundub võtvat lausa oma isiklikuks eesmärgiks teha Davidi elu täielikult põrguks, samal ajal kui treener vaatab vägivaldsest käitumisest mööda, sest "poisid jäävad poisteks!". Kõik see viib muidu rahuliku Davidi murdumispunktini ja küsimuseni – kas austuse võitmiseks ja oma koha kinnitamiseks hundikarjas on tõesti vajalik laskuda teistega samale tasemele? "Hundikari" on film, mis räägib kiusamiskultuurist, valides platvormiks äärmiselt konkureeriva spordimaailma. See on lugu, mida oled tegelikult juba varem kuulnud ja näinud, kuid mida on lausa kohustuslik aeg-ajalt endale meelde tuletada – kõik selleks, et osata märgata kiusamise märke ja kiusatud inimesi meie ümber, et proovida ennetada olukorda, kus kiusatavast saab omakorda kiusaja.

"Pisa lubadus" ("Promise of Pisa")

Režissöör: Norbert ter Hall

Sam on Maroko päritolu poiss, kes emigreerus perega Hollandisse ning peab nüüd uues keskkonnas kohanema. Assimileerumine ei käi aga sugugi lihtsalt, sest Sam'i vanemad ei räägi hollandi keelt ning peavad islamireeglitest rangelt kinni. Ühtlasi elavad nad piirkonnas, kus elab palju marokolasi ning seetõttu on kuritegelikud grupid kerged tekkima. Ka Sam'i vend on seotud ühe grupeeringuga ja kes samal päeval, kui Sam võetakse vastu elitaarsesse muusikakooli, arreteeritakse.

Film linastub ka Just Filmi lapse õiguste programmis.

"Masha"

Režissöör: Anastasiya Palchikova

Anastasiya Palchikova debüüt viib meid karmi 90ndate Vene gangsterite maailma. 13-aastasele Mashale on juba mõnda aega tundunud, et ta lapsepõlv on kuidagi teistsugune kui teistel eakaaslastel. Tüdrukul on raske uskuda, et tema väga tore ja sõbralik perekond on tegelikult röövlid ja mõrvarid, keda kõik teised linnaelanikud kardavad ja tema arust tehakse nii talle kui ka perele ülekohut. Oma mõttemullis elades jääb märkamata katastroof, mille suunas ta perekond liikumas on. Kui juba on hilja ja Masha üritab elus uue lehekülje pöörata, saab minevik ta kätte ja paneb proovile, kui tugevad on peresidemed tegelikult.

"Wendy"

Režissöör: Benh Zeitlin

Lapsepõlv on ilus aeg ning suurekasvamist tuleks välitida. Wendy on inspireeritud klassikalisest Peeter Paani loost. Tööliste peres kasvav Wendy ja tema vennad unistavad suurtest seikustest, kui korraga ilmub nende juurde poiss nimega Peeter, kes nad enda saarele viib.

Saarel hakkab juhtuma palju põnevat. Lapsed tunnevad end vabana ning avastavad maailma ilu kogu selle täiuses. Meeldejääva pildikeelega koguperefilm on huvitav vaatamine nii suurtele kui ka väiksematele filmihuvilistele.

Film linastub ka Just Filmi lapse õiguste programmis.

"Kutsu mind mustaks linnuks" ("Call Me Blackbird")

Režissöör: Pavel Mirzoev

Maailma esilinastus

Kellelegi ei meeldi olla üksi. Eriti siis, kui oled energiat täis noor inimene. Esimesed tunded ja armastus on Kostja pea segamini ajanud, olla on kuidagi raske, samas ka väga meeldiv. Aga elu on vaja elada ja kõik vead tuleb ikka ise ära teha, kellegi teise nõuanded siin ei aita. Kui ise ei tee, siis teised ka mitte. Kostjat ootab kõik see ees. Heade osatäitjatega film näitab, kuidas selles tunnete virvarris hakkama saada.

"Kratt"

Režissöör: Rasmus Merivoo

Maailma esilinastus

Vanemad viivad nutisõltlastest lapsed maale vanaema juurde päriseluga tutvuma. Lapsed ei viitsi tööd teha ja meisterdavad krati. Elu alevis võtab uued tuurid.

"Minu elu koomikuna" ("My life as a Comedian")

Režissöör: Rojda Sekersöz

Film toob vaatajas esile kooliaja õudused, kas ta oli kiusajate, kiusatute või lihtsalt osavõtmatute poolel. Viimaste hulka kuulub peategelane Juha, keda puberteediaja tondid ka täiskasvanuna rahule ei jäta. Lapsest peale pole ta tahtnud ega osanud muud, kui nalja teha. Paralleelselt tänapäevaga seitsmekümnendate Rootsis kulgev lugu meenutab, et inimeste probleemide allikas on ikka vana hea ebakindlus, mille juured on tihti lapsepõlves.

Film linastub ka Just Filmi lapse õiguste programmis.