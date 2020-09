PÖFF avalikustas esimesed põhivõistlusprogrammi filmid

"Lõppsõna" ("Zarojelentes")

Režissöör: Istvan Szabo

38 aastat tagasi "Mefisto" eest parima mitteingliskeelse filmi Oscari ja seitse aastat tagasi ka PÖFFi elutööauhinna võitnud Ungari vanameistri viimane film "Lõppsõna" (Zarojelentes) on lugu hinnatud kardioloogist, kes naaseb pärast pensionile saatmist kodukülla ja otsustab hakata seal inimesi ravima. Paraku ei sobi tema entusiasm kohalikesse oludesse, tuues kaasa tõsiseid konflikte – tulemusena rullub temast üle kontrollimatu vaimse agressiooni laine.

Filmi peaosas on legendaarne Klaus Maria Brandauer, Szabo lemmiknäitleja, kes mängis ka tema kuulsas triloogias "Mefisto", "Ooberst Redl" ja "Hanussen" – sellest, kuidas vaim end võimust pimestada laseb. "Lõppsõna" kuulub ka Euroopa filmiakadeemia 2020. aasta parimate mängufilmide eelvalikusse. Pimedate Ööde filmifestivalil näeb filmi esimest korda väljaspool Ungarit.

Režissöör: Ädilhan Jeržanov

Kasahstani režissööri Ädilhan Jeržanovi filmis "Ulbolsõn – üksi kõigi vastu" röövib kohaliku auuli mõjuvõimas posija Ulbolsõni õe, et teha temast oma noorem naine. Ulbolsõn otsustab õe iga hinna eest päästa, heites kinda auuli patriarhaalsele mõtteviisile ja kommetele.

Jeržanov on üks kasahhi juhtivaid filmilavastajaid, kelle töid on näidatud paljudel nimekatel festivalidel, sh Cannes´is, Veneetsias ja Torontos. Tema varasem looming – "Maailma õrn ükskõiksus" ja "Omanikud" – peaks olema tuttav ka PÖFFi vaatajatele. Jeržanovi kõige uuemat filmi näeb Eestis esimest korda maailmas.

Režissöör: Aleksandr Mindadze

PÖFFil maailmaesilinastab oma filmi ka Aleksandr Mindadze, keda teatakse hoopis hinnatud stsenaristina, paljude Vadim Abdrašitovi filmide, sh "Plumbum ehk Ohtlik mäng", "Teener" ja "Tantsija aeg" järgi. "Parketil" on tema neljas töö režissöörina, eelmise filmi "Armas Hans, kallis Pjotr" tunnistasid aasta parimaks Vene linateoseks nii sealne filmiakadeemia Nika kui ka filmiuurijate ja -kriitikute gild.

Mindadze uus film on lugu kolmest tantsijast, tango a trois leiutajast, kes tulevad 25 aastat pärast lahkuminekut uuesti kokku, et esineda tähtpäevakontserdil. Vanad tunded löövad lõkkele, nagu poleks möödunudki veerand sajandit. Kõrvalosas teeb kaasa ka Taavi Eelmaa.

Režissöör: Anna Melikjan

"Kolmekesi" on melodraama mehest ja naisest – abielupaarist – ja veel ühest naisest, kes nende ellu tuleb. Klassikalise armastuskolmnurga peaosas on Vene filmi superstaar Konstantin Habenski. Melikjani tuntuim film on seni "Näkineid", mis võitis 2008. aastal Sundance´i filmifestivalil parima välisfilmi režii ja Berliini filmifestivalil rahvusvahelise filmiajakirjanike ühingu auhinna. Samuti esindas see Venemaad Oscari konkurentsis.

"Kolmekesi" esilinastus äsja Sotšis toimunud Vene filmide festivalil Kinotavr ja võitis seal parima operaatoritöö preemia. PÖFFil näeb seda esimest korda väljaspool Venemaad.

Režissöör: Laila Pakalnina

Laila Pakalnina toob PÖFFile oma uue filmi "Peegelpildis" ("Spogulī"), mis on teravmeelne tõlgendus igihaljast Lumivalgukese loost. Kõik selle filmi tegelased tegelevad moodsalt väljendudes eneserepresentatsiooniga, nende obsessiooniks on see, kuidas nad välja näevad. Filmi visuaalne stiil on väga eriline – kaadris askeldavad inimesed teeksid justkui igast hetkest oma elus selfie't.

Režissöör: Dalibor Matanic

Horvaatia filmikunsti esindab Dalibor Matanići "Koidik" – müstiline draama, milles poja kaotusest traumeeritud perekond kistakse unenäoliste, ärevate sündmuste keerisesse. Ka seda filmi näeb maailmas esimest korda. Autori mõne aasta tagune töö "Päike on kõrgel" võitis Cannes´i festivalil kõrvalprogrammi "Un Certain Regard" auhinna ja Horvaatia esitas selle Oscarile.

Režissöör: Nisan Dag

Noore türklanna Nisan Daği film "Veel üks hingetõmme" viib Istanbuli äärelinna, sealsete noorte pulbitsevasse maailma, mida valitseb mõistagi räppmuusika. 19-aastane narkarist räppar Fehmi armub 25-aastasesse Devinisse, kes pärineb hoopis teisest keskkonnast. Kaks kadunud hinge inspireerivad teineteist, ent peagi kerkivad selle ebavõrdse suhte kohale varjupilved. Filmile on kirjutanud muusika Türgi tuntumaid räppareid Da Poet.

Režissöör: Leonardo Antonio

Festivalil maailmaesilinastub ka Portugali režissööri Leonardo António film "Sõna sõna vastu", mille peategelane Lúcia läheb kohtusse õigust nõudma, kui tema enda abikaasa ta vägistab. Selleks tuleb murda ühiskonnas valitsevat meestekeskset mõtteviisi.

Põhivõistlusprogrammi võitja saab auhinnaks 10 000 eurot, mille paneb välja Tallinna linn. PÖFF toimub tänavu 13. kuni 29. novembrini kombineeritud kujul ehk filme saab vaadata nii kinosaalis kui virtuaalselt.