PÖFF toob osa filmiprogrammist välja virtuaalses kinosaalis

Pimedate Ööde filmifestivali korraldajad kinnitasid, et seekordne PÖFF toimub keerulistele aegadele vaatamata. Hetkel on arendamisel digiplatvorm, mille abil jõuaksid filmid lisaks kinosaalidele ka vaatajateni üle Eesti, virtuaalses kinosaalis linastub võimalusel isegi pool festivali programmist.

Virtuaalse kinosaali lahendust on PÖFF katsetanud juba kevadel toimunud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil ning suvisel Tartuffil, viimasel neist toimusid paralleelset nii füüsiline kui ka digitaalne kino, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pimedate Ööde filmifestivali direktor Tiina Lokk kinnitas, et selline topeltlahendus on neil plaanis ka novembris. "Me teeme kõik ettevalmistused, et festival toimuks kinos ning ma tahaksin loota, et õnnestub ka külalised siia tuua," tõdes ta ja lisas, et põhiline külastaja tahab tulla neile kinno "See online-versioon jääb meiega ja hakkame seda iga aasta tegema, kuna ta laiendab ja aitab meie nähtavust luua väljapoole, aga põhiarvud tulevad saalidesse, see on fakt."

Samuti lisas Lokk, et tänavu ei ürita nad tuua festivalile tingimata teiste festivalide filmiparemikku, vaid anda pigem väiksematele ning kunstilisematele linateostele võimaluse. "See aasta on selles mõttes minu jaoks eriline, mulle tundub, et võimalikult palju tuleb anda võimalust filmidele esilinastuda, olgu nad võistlusprogrammides või mitte," rõhutas ta.

Tänavu on vähendatud ka PÖFF-i füüsilist festivali. Filmide ning linastuste maht on väiksem, samuti on festivali põhikinosid vähem, Tallinnas vaid Coca-Cola Plaza, Solaris keskuse Apollo ja Artis. Ka festivali avagala on kolitud Alexela kontserdimajast ümber Coca-Cola Plazasse.

Festivali tegevjuht Mikk Granström kinnitas, et kuigi osa PÖFF-ist toimub tänavu veebis, siis filmide ja programmi mõttes allahindlusi tehtud pole. "Ka neile, kes kodus hakkavad filme vaatama, neile me pakume väga häid lahendusi ja platvorme, et see kvaliteet oleks maksimaalne, mis kodus olla saab."

"Külalisi võib-olla füüsiliselt on veidi vähem kui möödunud aastal, aga keegi ei pea muretsema, et filmitegija või näitlejaga jääb rääkimata," sõnas ta ja selgitas, et enne filmi on virtuaalselt ikka võimalik juttu puhuda. "Proovime melu sel aastal veidi teises võtmes festivalile tuua."

Filmikriitik Aurelia Aasa usub, et keerulises olukorras on mõistlik põimida nii reaalset kui virtuaalset kinosaali, kuid füüsiline filmifestival on tema arvates siiski veel üks väheseid kohti, kus tuleb kokku nii palju filmiinimesi. "Filmifestival kui selline on ikkagi kollektiivne kogemus, see võib peituda kas kinos või ka turupoolel, teatud aspekte ei ole lihtsalt võimalik sinna virtuaalsusesse üle kanda," nentis ta.

Pimedate Ööde filmifestival toimub 13. kuni 29. novembrini.