Rasmus Merivoo: "Krati" peategelased on lapsed, aga lastefilm see pole

Kratt on Eesti folklooris nõiduslik olend, kes oma peremehele mitmesugust vara ja rikkust kokku veab. Kui aga Kratile piisavalt tööd ette ei anna, läheb too peremehe enda kallale. Režissöör Rasmus Merivoo sõnul tuli talle mõte Kratist film teha juba tükk aega tagasi.

"Ühel hetkel sain aru, et oleks hea mõte teha film, kus lapsed teevad kratti tänapäeval ehk siis praeguses ajas. Mu enda lapsed olid ka veel viimase piiri peal, et nad on veel lapsed, aga kohe varsti nad enam ei ole ja siis ma mõtlesin, et vot nüüd tuleb "Kratt" teha ja tuleb see teha enda lastega."

Film saab alguse sellest, et vanemad viivad nutisõltlastest lapsed maale vanaema juurde päriseluga tutvuma. Nii režisööri kui produtsendi sõnul on "Kratt" humoorikas võtmes koguperefilm.

"Rasmus on filmitegija-režissöör, kes võtab publiku kaasa, pakub talle poolteist tundi meelelahutust ja ta tahab, et sellest jääks maha mingi iva, tera sinuga pikemaks ajaks," sõnas produtsent Tõnu Hiielaid. "Rasmus on väga originaalne, autentne ja aus filmitegija."

Kinolevisse plaanivad tegijad filmi tuua jaanuari alguses, kahel korral on seda aga võimalik näha ka Pimedate Ööde filmifestivalil. Nimelt valiti "Kratt" laste- ja noortefilmide festivali Just Film reedeõhtuseks avafilmiks.

"Ma tegin selle filmi koos oma lastega ja seal filmis on ühed põhitegelased lapsed ja eks kogu aeg on tekkinud see sama küsimus, et kui seal on lapsed, siis kas see on lastefilm. Lastefilm selle kohta öelda oleks vale," märkis Merivoo.

"Lastega mulle meeldib filmi teha, aga mitte ainult enda lastega, lapsed on lahedad, nad on avatud, vahedad. Mulle meeldib, et nad ei ole professionaalid," lisas ta.

Režissöör Rasmus Merivoo kogus laialdast tuntust oma 2006. aastal diplomitööna valminud lühifilmiga "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11. osas", mis kogus internetis üle miljoni vaatamise.