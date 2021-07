Rasmus Merivoo "Kratt" linastub Lõuna-Korea fantaasiafilmide festivalil

Bucheoni rahvusvaheline fantaasiafilmide festival toimub sel aastal kahekümne viiendat korda, ning võistlusprogrammis on näidatakse kokku 257 filmi 47-st riigist, millest kõigest 61 täispikka mängufilmi näidatakse publikuga kinosaalides. Rasmus Merivoo "Kratt" linastub festivali jooksul kahel korral.

Filmi režissöör ja stsenarist Rasmus Merivoo saatis Lõuna-Koreasse ka lõbusa tervituse:

Lisaks Lõuna-Korea filmifestivalile on järge on ootamas ka mainekas Fantasia filmifestival Kanadas, kus toimub augusti alguses "Krati" Põhja-Ameerika esilinastus.

"Kratt" räägib loo lastest, kelle vanemad viivad nad maale vanaema juurde. Linnalapsed saavad maal hingata värsket õhku, leiavad endale uued sõbrad ning tutvuvad ebamugava füüsilise tööga. Kui laste teed ristuvad kadunud mõisahärra päevikuga, kus sees krati valmistamise õpetus, otsustavad nad pikemalt mõtlemata väärt koduabilise vanaemale sünnipäevaks kinkida. Kuid samal ajal on maal toimumas ka sotsiaalmeedia-revolutsioon. Uus digitaalselt ühendatud noorus on asunud vana amortiseerunud vallavõimu välja vahetama. Suures hirmus iseenda lõpu ees teeb vana reaalsus kõik, mis suudab, et püsima jääda. Loodusseadused, saatus ja karma juhivad aga kõik teed omavahel risti ning tuleb see, mis tulema peab.

"Kratt" toob kinoekraanidele suurejoonelise näitlejaansambli: Mari Lill, Ivo Uukkivi, Jan Uuspõld, Paul Purga, Mari-Liis Lill, Jaanus Mehikas, Paul Laasik, Alo Kurvits ning oma esimese filmirolli teevad ka Nora Merivoo, Harri Merivoo, Elise Tekko ja Roland Treima. Filmi lavastajaks ning stsenaristiks on Rasmus Merivoo, kes on eelnevalt tuntust filmitegijana kogunud oma kultusväärse lühifilmiga "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas," operaatoriks Jako Krull, filmikunstnikuks Krete Tarkmees, helirežissöör Jevgeni Berezovski, originaalmuusika kirjutas Tauno Aints ning filmi monteerisid Kristin Kalamees ja Rasmus Merivoo.

Kratt linastub Eesti kinodes 30. juulil.